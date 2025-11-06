12:40  06 ноября
На Волыни мужчина устроил наркобизнес через Telegram
09:52  06 ноября
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
08:10  06 ноября
Информационная усталость: почти половина украинцев избегает новостей о войне
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2025, 11:25

Бракованные пулеметы в ВСУ: ГБР направило дело против должностных лиц в суд

06 ноября 2025, 11:25
Читайте також українською мовою
Фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

ДБР завершило расследование эксдиректора Минобороны и руководителя госпредприятия. Их будут судить за поставку бракованных пулеметов в ВСУ

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Отмечается, что обвинительный акт уже направлен в суд.

По данным следствия, чиновники закупили дешевые аналоги вместо качественного оружия, которые не пригодны для использования по назначению, а количество поставленных пулеметов составляло лишь половину заявленного. 200 стволов не имели маркировки, технической документации и сопроводительных документов и во время боевого использования выходили из строя.

Производителем оружия была иностранная компания, однако украинские чиновники закупили ее через посредника, переплатив почти 40% стоимости, что нанесло бюджету убытков более 193 млн грн.

На имущество обвиняемых стоимостью более 41 млн. грн. наложен арест.

Бывший чиновник Минобороны обвиняется в растрате имущества в особо крупных размерах и препятствии деятельности ВСУ, руководитель госпредприятия – в аналогичных преступлениях и служебном подлоге.

Еще один руководитель госпредприятия объявлен в международный розыск.

Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в апреле 2025 года сотрудники Службы безопасности задержали генерального директора государственного предприятия Министерства стратегической промышленности, технического директора, а также двух военнослужащих – руководителей военной приемки из-за поставок в ВСУ 120 тысяч бракованных минометных мин.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война чиновники Минобороны пулемет брак госпредприятие
Задержание агента ФСБ: работник СТО наводил удары россиян по энергетической инфраструктуре Киева
05 ноября 2025, 10:22
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Под землей – 2595 горняков: российский удар оставил без света 8 шахт Днепропетровщины
06 ноября 2025, 14:25
СМИ узнали о миллиардных контрактах Fire Point и влиянии Миндича
06 ноября 2025, 14:15
В Ровенской области мошенники продавали крашеный мел как удобрение и заработали 1,26 млн грн: что им грозит
06 ноября 2025, 14:14
Нардеп Елена Шуляк: Государство расширило грантовую программу "Власна справа" (подробности)
06 ноября 2025, 14:11
Лесная прогулка закончилась трагедией: в Черниговской области двое детей взорвались на вражеской дроне
06 ноября 2025, 14:03
Волонтер, а не охранник: в Николаеве задержали тренера по самбо, сопровождавший Анджелину Джоли
06 ноября 2025, 13:45
Пограничники уничтожили состав горюче-смазочных материалов россиян на Юге
06 ноября 2025, 13:29
НАБУ расследует дело о строительстве фортификаций, организованном Полтавской ОВА в Донецкой области
06 ноября 2025, 13:16
Приревновал женщину и разозлился: в Ровенской области мужчина устроил стрельбу
06 ноября 2025, 13:05
Харьковщина укрепляет партнерство со Словакией: в фокусе – медицина и образование
06 ноября 2025, 13:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »