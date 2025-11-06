Фото: ГБР

ДБР завершило расследование эксдиректора Минобороны и руководителя госпредприятия. Их будут судить за поставку бракованных пулеметов в ВСУ

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Отмечается, что обвинительный акт уже направлен в суд.

По данным следствия, чиновники закупили дешевые аналоги вместо качественного оружия, которые не пригодны для использования по назначению, а количество поставленных пулеметов составляло лишь половину заявленного. 200 стволов не имели маркировки, технической документации и сопроводительных документов и во время боевого использования выходили из строя.

Производителем оружия была иностранная компания, однако украинские чиновники закупили ее через посредника, переплатив почти 40% стоимости, что нанесло бюджету убытков более 193 млн грн.

На имущество обвиняемых стоимостью более 41 млн. грн. наложен арест.

Бывший чиновник Минобороны обвиняется в растрате имущества в особо крупных размерах и препятствии деятельности ВСУ, руководитель госпредприятия – в аналогичных преступлениях и служебном подлоге.

Еще один руководитель госпредприятия объявлен в международный розыск.

Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в апреле 2025 года сотрудники Службы безопасности задержали генерального директора государственного предприятия Министерства стратегической промышленности, технического директора, а также двух военнослужащих – руководителей военной приемки из-за поставок в ВСУ 120 тысяч бракованных минометных мин.