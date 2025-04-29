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Юрий Бутусов Журналист info@regionews.ua
29 апреля 2025, 19:30

Скандал с бракованными минами: СБУ задержала чиновников Минстратегпрома

29 апреля 2025, 19:30
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Сегодня сотрудники Службы безопасности Украины задержали генерального директора государственного предприятия Министерства стратегической промышленности, технического директора, а также двух военнослужащих - руководителей военной приемки из-за поставок в ВСУ 120 тысяч бракованных минометных мин
Сегодня сотрудники Службы безопасности Украины задержали генерального директора государственного предприятия Министерства стратегической промышленности, технического директора, а также двух военнослужащих - руководителей военной приемки из-за поставок в ВСУ 120 тысяч бракованных минометных мин
фото: СБУ
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Уголовное дело возбуждено на основании материалов Цензор.Нет, где мы показали видео массовых поставок бракованных мин производства этого государственного предприятия в войска в 2024 году, и обнародовали факты о масштабах брака.

В 2024 году данное государственное предприятие получило из бюджета около 28 миллиардов гривен на производство и снабжение снарядов 122 мм, минометных мин 120 и 82 мм, был подписан акт способности руководством предприятия и руководителями военной приемки, однако реальных возможностей для производства не существовало. Производство не было снабжено необходимыми компонентами, и об этом было известно.

В результате длительное время средства находились на счетах предприятия, однако снаряды 122 мм так и не смогли пройти испытания, и средства в конце года были возвращены в Минобороны. А в случае с производством мин было совершено настоящее преступление – чтобы не возвращать средства, предприятие и Минстратегпром направили бракованные мины в войска. Из 247 тысяч поставленных бракованными мин признаны 120 тысяч, согласно источникам, близким к делу. А на самом деле бракованы почти все, однако многие командировки не подавали рекламации из-за опасений, которые накажут за критику.

После того, как в Цензор.Нет обратились бойцы-минометчики и предоставили нам видео стрельб бракованными минами, и мы сделали серию публикаций, получивших широкий резонанс в обществе, главное следственное управление СБУ возбудило дело по статье 114-1 из-за поставок некачественных боеприпасов. привели к сегодняшним важным и резонансным решениям.

Стоит отметить тех командиров воинских частей, которые проявили принципиальность и составили акты рекламации и сдали на склады бракованные мины.

Важно отметить, что контракт на производство бракованных мин, несмотря на отсутствие качественных компонентов, были заключены и утрачены средства по прямым указаниям и давлению экс-министра стратегической промышленности Александра Камышина и действующего министра Германа Сметанина.

Пока неизвестно, какой у них статус по делу, ведь за ключевые решения отвечали именно они.

Именно Камышин доложил эту дезинформацию руководству страны, на основании которой были приняты решения.

После этого без какого-либо письменного обоснования способностей производства контракты были заключены главой Агентства оборонных закупок Минобороны Мариной Безруковой, и деньги были перечислены.

Объективности ради, после того, как были разоблачены поставки брака, Безрукова назначила проверку, признала брак и недостоверную информацию предприятия и Минстратегпрома и не стала покрывать эту схему.

Будем следить за этим делом. Обращаюсь ко всем военнослужащим – не бойтесь сообщать факты поставки бракованной продукции в войска, только так возможны изменения.

А всем руководителям, получающим через не обеспеченные проекты десятки миллиардов это наглядный сигнал - не все и не всем сходит с рук.

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СБУ Минобороны ВСУ скандал Боеприпасы Юрий Бутусов мина Камышин Александр Минстратегпром Сметанин Герман Владимирович АОЗ Марина Безрукова
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