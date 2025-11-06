Браковані кулемети у ЗСУ: ДБР направило справу проти посадовців до суду

Фото: ДБР

ДБР завершило розслідування щодо ексдиректора Міноборони та керівника держпідприємства. Їх судитимуть за постачання бракованих кулеметів у ЗСУ

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Зазначається, що обвинувальний акт уже скеровано до суду.

За даними слідства, посадовці закупили дешеві аналоги замість якісної зброї, які не були придатні для використання за призначенням, а кількість поставлених кулеметів становила лише половину від заявленої. 200 стволів не мали маркування, технічної документації та супровідних документів і під час бойового використання виходили з ладу.

Виробником зброї була іноземна компанія, проте українські чиновники закупили її через посередника, переплативши майже 40% вартості, що завдало бюджету збитків понад 193 млн грн.

На майно обвинувачених вартістю понад 41 млн грн накладено арешт.

Колишній посадовець Міноборони обвинувачується у розтраті майна в особливо великих розмірах та перешкоджанні діяльності ЗСУ, керівник держпідприємства – у аналогічних злочинах та службовому підробленні.

Ще одного керівника держпідприємства оголошено в міжнародний розшук.

Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у квітня 2025 року співробітники Служби безпеки затримали генерального директора державного підприємства Міністерства стратегічної промисловості, технічного директора, а також двох військовослужбовців – керівників військової прийомки, через постачання у ЗСУ 120 тисяч бракованих мінометних мін.