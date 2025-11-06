09:52  06 листопада
06 листопада 2025, 09:44

В Україні знижується захворюваність на ГРВІ та COVID-19 – ЦГЗ

06 листопада 2025, 09:44
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Впродовж тижня з 27 жовтня до 2 листопада на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) захворіло 108 950 людей, з них 60 515 – діти

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що летальних випадків унаслідок грипу та інших ГРВІ, крім COVID-19, не зареєстровано.

За даними Центру, рівень захворюваності на ГРВІ знизився на 11,7% порівняно з попереднім тижнем. На Житомирщині показники повернулися до передепідемічного рівня, тоді як в інших регіонах перевищення епідпорогу цього сезону не фіксували.

Також продовжує знижуватися захворюваність на COVID-19 – за тиждень зафіксували 1328 випадків, що на 26,2% менше, ніж тижнем раніше. Водночас через ускладнення від хвороби померли 8 людей, усі вони не були щеплені.

Нагадаємо, в Україні з 29 вересня офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.

