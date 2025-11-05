Фото из открытых источников

В Украине почти все объекты защищены вторым уровнем защиты. Основная цель – это защитить объекты от прямых попаданий русских дронов

Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко на первом международном форуме по защите критической инфраструктуры, организованном при поддержке Фонда гражданских исследований и развития США (CRDF), передает RegioNews.

По его словам, некоторые защитные сооружения уже успели доказать эффективность. В частности, от прямых попаданий дронов россиян на некоторых объектах даже после нескольких атак удалось сохранить дорогостоящее оборудование. При этом враг постоянно усовершенствует технологии.

"Соответственно мы также оперативно реагируем на эти изменения, вносим коррективы системы защиты", - говорит замминистра.

Следует отметить, что второй уровень защиты — это специальные бетонные сооружения, защищающие объекты от прямых попаданий дронов и их обломков.

