В Украине на фоне российских атак продолжается ограничение электроэнергии. В Укрэнерго предупредили о графиках на 6 ноября

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Представители Укрэнерго сообщили, что время и объем применения ограничений в четверг, 6 ноября, будет таким:

графики почасовых отключений – с 08:00 до 22:00 – объемом от 0,5 до 2 очередей;

графики ограничения мощности – с 08:00 до 22:00 – для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - предупредили в Укрэнерго.

Напомним, ранее эксперты говорили, что на следующий год в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения. В частности, это объясняют необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.