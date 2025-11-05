20:00  05 ноября
Анджелина Джоли в Херсоне: актриса не освобождала охранника, а попросилась в туалет в ТЦК - СМИ
15:38  05 ноября
За скандального эксвоенкома из Одесщины внесли более 100 миллионов залога
13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
05 ноября 2025, 21:25

Отключение света 6 ноября: в Укрэнерго назвали графики

05 ноября 2025, 21:25
Фото из открытых источников
В Украине на фоне российских атак продолжается ограничение электроэнергии. В Укрэнерго предупредили о графиках на 6 ноября

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Представители Укрэнерго сообщили, что время и объем применения ограничений в четверг, 6 ноября, будет таким:

  • графики почасовых отключений – с 08:00 до 22:00 – объемом от 0,5 до 2 очередей;
  • графики ограничения мощности – с 08:00 до 22:00 – для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - предупредили в Укрэнерго.

Напомним, ранее эксперты говорили, что на следующий год в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения. В частности, это объясняют необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

