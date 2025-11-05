Фото з відкритих джерел

В Україні майже всі об'єкти захищені другим рівнем захисту. Основна мета - це захистити об'єкти від прямих влучань російських дронів

Про це розповів заступник міністра енергетики України Олександр В'язовченко під час першому міжнародного форуму із захисту критичної інфраструктури, організованому за підтримки Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF), передає RegioNews.

За його словами, деякі захисні споруди вже встигли довести ефективність. Зокрема, від прямих влучень дронів росіян на деяких об'єктах навіть після кількох атак вдалось зберегти дороговартісне обладнання. При цьому ворог постійно вдосконалює технології.

"Відповідно, ми також оперативно реагуємо на ці зміни, вносимо корективи системи захисту", - каже заступник міністра.

Варто зазначити, що другий рівень захисту — це спеціальні бетонні споруди, які захищають об'єкти від прямих влучань дронів та їхніх уламків

Нагадаємо, що в Україні через атаки РФ запроваджують обмеження електроенергії. В Укренерго вже повідомили про графіки на четвер, 6 листопада.