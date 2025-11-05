20:00  05 листопада
Анджеліна Джолі в Херсоні: акторка не визволяла охоронця, а попросилась у вбиральню в ТЦК - ЗМІ
15:38  05 листопада
За скандального ексвійськкома з Одещини внесли понад 100 мільйонів застави
13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2025, 22:20

У Міненерго пояснили, як Україна захищає енергетичні об'єкти від російських дронів

05 листопада 2025, 22:20
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні майже всі об'єкти захищені другим рівнем захисту. Основна мета - це захистити об'єкти від прямих влучань російських дронів

Про це розповів заступник міністра енергетики України Олександр В'язовченко під час першому міжнародного форуму із захисту критичної інфраструктури, організованому за підтримки Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF), передає RegioNews.

За його словами, деякі захисні споруди вже встигли довести ефективність. Зокрема, від прямих влучень дронів росіян на деяких об'єктах навіть після кількох атак вдалось зберегти дороговартісне обладнання. При цьому ворог постійно вдосконалює технології.

"Відповідно, ми також оперативно реагуємо на ці зміни, вносимо корективи системи захисту", - каже заступник міністра.

Варто зазначити, що другий рівень захисту — це спеціальні бетонні споруди, які захищають об'єкти від прямих влучань дронів та їхніх уламків

Нагадаємо, що в Україні через атаки РФ запроваджують обмеження електроенергії. В Укренерго вже повідомили про графіки на четвер, 6 листопада.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
електроенергія війна Минэкоэнерго
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Патріарх Філарет зустрівся із митрополитом Епіфанієм та відзначили важливість української мови
05 листопада 2025, 22:09
Стало відомо, скільки дітей залишаються у зоні примусової евакуації на Донеччині
05 листопада 2025, 21:59
Я хочу помилятися в своїх прогнозах, проте вважаю, що війна тільки почалася
05 листопада 2025, 21:46
Відключення світла 6 листопада: в Укренерго назвали графіки
05 листопада 2025, 21:25
Укрзалізниця тимчасово обмежила рух поїздів на Донеччині
05 листопада 2025, 21:19
Росіяни атакували дронами місто на Харківщині, постраждали четверо людей
05 листопада 2025, 21:09
У Покровську перебуває понад тисяча цивільних, але їхня евакуація неможлива
05 листопада 2025, 20:59
Внаслідок удару по полігону на Дніпропетровщині загинуло і зникли безвісти понад 10 людей, десятки отримали поранення
05 листопада 2025, 20:52
Анджеліна Джолі в Херсоні: акторка не визволяла охоронця, а попросилась у вбиральню в ТЦК - ЗМІ
05 листопада 2025, 20:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »