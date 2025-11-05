17:35  05 листопада
Анджеліна Джолі їздила до Миколаївського ТЦК, щоб звільнити свого охоронця – ЗМІ
15:38  05 листопада
За скандального ексвійськкома з Одещини внесли понад 100 мільйонів застави
13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
05 листопада 2025, 18:22

Стратегічний "щит" Дніпропетровщини: ЗСУ тримають Покровсько-Мирноградську агломерацію, стримуючи ворога

05 листопада 2025, 18:22
Фото: ілюстративне
Українські військові продовжують утримувати позиції в Покровсько-Мирноградській агломерації, щоб запобігти просуванню російських сил на Дніпропетровщину

Про це повідомляє "Відомо" із посиланням на голову Центру радіотехнологій "Флеш" Сергія Бескрестнова, передає RegioNews.

За оцінками експертів, контроль над цим районом має стратегічне значення, оскільки звідси відкривається доступ до рівнинних територій регіону, що може полегшити противнику використання БПЛА та інших засобів ведення бойових дій.

Військове керівництво ухвалило рішення максимально тримати оборону на Донеччині. Як зазначає Сергій Бескрестнов, ці заходи спрямовані на те, щоб російські війська не змогли просунутися глибше в Дніпропетровську область. Він підкреслює, що такі рішення базуються на оцінці військових можливостей, а не на політичних факторах.

За останніми даними аналітиків DeepState, ворог намагався просунутися поблизу села Привілля в Синельниківському районі, проте українські підрозділи відбили атаку на Покровському напрямку, зокрема біля села Шахове. Генштаб ЗСУ підтвердив, що оточення українських частин у Покровську не зафіксовано.

Нагадаємо, у Покровську українські спецпризначенці провели операцію з зачистки міської забудови від противника. На оприлюднених кадрах видно роботу тактичної групи 3-го полку, яка діяла у безпосередній близькості до ворога, демонструючи злагодженість та ефективність дій.

