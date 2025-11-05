Фото: Нацполиция

Бывшие руководители государственных предприятий организовали схему системного вывода средств, поступавших от аренды государственных судов, находившихся на балансе вверенных им предприятий. Речь идет о хищении более 17 миллионов гривен

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Бывшие руководители двух государственных предприятий, подчиненных Государственному агентству Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ (Госрибагентству), организовали механизм системного вывода средств, поступающих от аренды государственных судов, находившихся на балансе вверенных им предприятий.

Отмечается, что на балансе этих предприятий было три танкера и катер. Между этими предприятиями злоумышленники заключили договоры бербоут-чартера (фрахтование) судов сроком на пять лет для якобы хозяйственной деятельности по перевозке грузов, учебных или тренировочных целей.

"Перед заключением указанных договоров один из руководителей государственного предприятия с целью уменьшения арендной платы использовал заниженную оценку судов, предварительно проведенную заинтересованным коммерческим предприятием. Другой руководитель, действуя в интересах того же арендатора, заказал оценку, которой стоимость судов была искусственно уменьшена в 3,5 раза", - отметили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области будут судить чиновника филиала "Укрзализныци" и директора подрядной компании за хищение более 6,7 млн грн бюджетных средств.