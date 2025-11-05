Хищение на судах и катерах на миллионы гривен: в Украине разоблачили схему, где государственные суда отдавали за бесценок
Бывшие руководители государственных предприятий организовали схему системного вывода средств, поступавших от аренды государственных судов, находившихся на балансе вверенных им предприятий. Речь идет о хищении более 17 миллионов гривен
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
Бывшие руководители двух государственных предприятий, подчиненных Государственному агентству Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ (Госрибагентству), организовали механизм системного вывода средств, поступающих от аренды государственных судов, находившихся на балансе вверенных им предприятий.
Отмечается, что на балансе этих предприятий было три танкера и катер. Между этими предприятиями злоумышленники заключили договоры бербоут-чартера (фрахтование) судов сроком на пять лет для якобы хозяйственной деятельности по перевозке грузов, учебных или тренировочных целей.
"Перед заключением указанных договоров один из руководителей государственного предприятия с целью уменьшения арендной платы использовал заниженную оценку судов, предварительно проведенную заинтересованным коммерческим предприятием. Другой руководитель, действуя в интересах того же арендатора, заказал оценку, которой стоимость судов была искусственно уменьшена в 3,5 раза", - отметили в полиции.
