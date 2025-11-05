17:35  05 листопада
Анджеліна Джолі їздила до Миколаївського ТЦК, щоб звільнити свого охоронця – ЗМІ
15:38  05 листопада
За скандального ексвійськкома з Одещини внесли понад 100 мільйонів застави
13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2025, 17:55

Розкрадання на суднах та катерах на мільйони гривень: в Україні викрили схему, де державні судна віддавали за безцінь

05 листопада 2025, 17:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Колишні керівники державних підприємств організували схему системного виведення коштів, які надходили від оренди державних суден, що перебували на балансі ввірених їм підприємств. Йдеться про розкрадання понад 17 мільйонів гривень

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Колишні керівники двох державних підприємств, підпорядкованих Державному агентству України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм (Держрибагентству), організували механізм системного виведення коштів, які надходили від оренди державних суден, що перебували на балансі ввірених їм підприємств.

Зазначається, що на балансі цих підприємств були три танкери та катер. Між цими підприємствами зловмисники уклали договори бербоут-чартера (фрахтування) суден строком на п’ять років для нібито господарської діяльності з перевезення вантажів, навчальних чи тренувальних цілей.

"Перед укладанням зазначених договорів один із керівників державного підприємства, з метою зменшення орендної плати, використав занижену оцінку суден, заздалегідь проведену зацікавленим комерційним підприємством. Інший керівник, діючи в інтересах того ж орендаря, замовив оцінку, якою вартість суден було штучно зменшено у 3,5 раза", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині судитимуть посадовця філії "Укрзалізниці" та директора підрядної компанії за розкрадання понад 6,7 млн грн бюджетних коштів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
розкрадання поліція
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Анджеліна Джолі в Херсоні: акторка не визволяла охоронця, а попросилась у вбиральню в ТЦК - ЗМІ
05 листопада 2025, 20:00
Дитині з Івано-Франківська зробили надскладну операцію, яку визнали найкращою у світі
05 листопада 2025, 19:55
"Ми дружимо сім'ями": дружина Віталія Козловського відреагувала на поцілунок її чоловіка з Могилевською
05 листопада 2025, 19:50
На Житомирщині чоловік крав з церкви: його можуть відправити під варту
05 листопада 2025, 18:50
Російський порт Туапсе зупинив експорт палива після атак українських дронів – Reuters
05 листопада 2025, 18:41
Стратегічний "щит" Дніпропетровщини: ЗСУ тримають Покровсько-Мирноградську агломерацію, стримуючи ворога
05 листопада 2025, 18:22
Путін перейшов в контратаку до Трампа: що це означає
05 листопада 2025, 18:20
Охоронця Анджеліни Джолі дійсно забрали у ТЦК і хотіли мобілізувати
05 листопада 2025, 18:12
Стало відомо, скільки людей досі залишаються у Костянтинівці на Донеччині
05 листопада 2025, 17:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »