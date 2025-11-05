Фото: Нацполіція

Колишні керівники державних підприємств організували схему системного виведення коштів, які надходили від оренди державних суден, що перебували на балансі ввірених їм підприємств. Йдеться про розкрадання понад 17 мільйонів гривень

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Колишні керівники двох державних підприємств, підпорядкованих Державному агентству України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм (Держрибагентству), організували механізм системного виведення коштів, які надходили від оренди державних суден, що перебували на балансі ввірених їм підприємств.

Зазначається, що на балансі цих підприємств були три танкери та катер. Між цими підприємствами зловмисники уклали договори бербоут-чартера (фрахтування) суден строком на п’ять років для нібито господарської діяльності з перевезення вантажів, навчальних чи тренувальних цілей.

"Перед укладанням зазначених договорів один із керівників державного підприємства, з метою зменшення орендної плати, використав занижену оцінку суден, заздалегідь проведену зацікавленим комерційним підприємством. Інший керівник, діючи в інтересах того ж орендаря, замовив оцінку, якою вартість суден було штучно зменшено у 3,5 раза", - зазначили в поліції.

