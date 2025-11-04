12:45  04 ноября
04 ноября 2025, 12:26

Роды под обстрелами: в Запорожье женщины рожают преждевременно из-за войны

04 ноября 2025, 12:26
Читайте також українською мовою
Фото: "Справжнє"
В Запорожье значительно снизилась рождаемость из-за полномасштабной войны, а многие роженицы страдают от тревожных расстройств. Часто беременные рожают преждевременно после российских обстрелов

Об этом пишет издание "Справжнє", передает RegioNews.

Среди таких – Кристина Воронина. У нее трое детей: двое 14-летних и один 9-летний. Четвертый ребенок, Богданчик, родился на 34-й неделе из-за преждевременных родов, начавшихся во время взрывов.

"Были взрывы – стало очень плохо. Начались преждевременные роды", – рассказывает женщина. Сын в реанимации, но его состояние улучшается.

Кристина Воронина рядом со своим малышом, родившимся преждевременно. Фото: "Справжнє"

Заведующий родильным отделением Евгений Аверченко объясняет: "Взрывы, которые были в Запорожье, привели к такому положению беременной. Очень многие наши пациентки имеют тревожные состояния, осложнения родов и беременностей. Это последствия войны".

За почти четыре года войны рождаемость в запорожских роддомах снизилась примерно в 2-2,5 раза. Врачи отмечают, что из-за постоянного стресса возросло количество преждевременных родов и кесаревых сечений.

Евгений Аверченко. Фото: "Справжнє"

Другие роженицы, как Людмила Демьянчук и Наталья Аносова, также переживают за будущих детей, но надеются на лучшее.

"Война непонятно когда закончится, а дети – это счастье", – говорит Людмила.

В каждом запорожском роддоме есть укрытие для пациенток во время тревог, где можно находиться под контролем медицинского персонала, а при необходимости даже принять роды.

"Всех оповещают. Желающие спускаются в укрытие, где есть все условия для безопасного пребывания", – добавляет Аверченко.

Несмотря на опасность, женщины настроены оптимистично и стремятся рожать, оберегая новую жизнь даже под обстрелами.

Напомним, за 10 лет рождаемость в Украине уменьшилась более чем в два раза. Пока на одного малыша приходится 3 умерших, и эта ситуация неизменна в течение последних 5 лет. Больше всего рожают в столице, а чаще всего умирают на Днепропетровщине.

