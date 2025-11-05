08:39  05 листопада
У Хмельницькому через смерть пацієнтки судитимуть нейрохірурга
05 листопада
800 тис. грн за чужу землю: киянину світить до 8 років ув'язнення
05 листопада
На Київщині затримали чоловіка, який протягом року ґвалтував неповнолітніх падчерок
05 листопада 2025, 10:35

Їм погрожували депортацією та навіть призовом: Україна повернула ще одну групу дітей з окупації

05 листопада 2025, 10:35
Ілюстративне фото
В рамках програми Bring Kids Back UA вдалось повернути з окупації ще одну групу дітей. Роками вони знаходились під тиском окупації

Про це повідомляє голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

З окупованих територій вдалось врятувати вісім дітей та підлітків. Серед них 11-річний хлопчик, який чотири роки не виходив із дому, щоб його не виявили окупанти. 18-річному хлопцю місцеві колаборанти погрожували депортацією та примусовим призовом, якщо він не стане на військовий облік.

Також врятували 17-річного підлітка та його 15-річну сестру. Їх постійно принижували за українську мову в школі. Їхні батьки отримували штрафи за "непокору".

21-річного хлопця катували після обшуку, вимагаючи зізнання в нібито співпраці з українськими військовими й погрожували його родині насильством.

"Тепер усі діти у безпеці — вони отримують необхідну допомогу, відновлюють документи та поступово повертаються до мирного життя", - пише Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окупованих територій. Серед врятованих дитина з інвалідністю, яка жила в окупації без потрібного лікування та ліків роками.

діти окупація
