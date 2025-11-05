Ілюстративне фото

В рамках програми Bring Kids Back UA вдалось повернути з окупації ще одну групу дітей. Роками вони знаходились під тиском окупації

Про це повідомляє голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

З окупованих територій вдалось врятувати вісім дітей та підлітків. Серед них 11-річний хлопчик, який чотири роки не виходив із дому, щоб його не виявили окупанти. 18-річному хлопцю місцеві колаборанти погрожували депортацією та примусовим призовом, якщо він не стане на військовий облік.

Також врятували 17-річного підлітка та його 15-річну сестру. Їх постійно принижували за українську мову в школі. Їхні батьки отримували штрафи за "непокору".

21-річного хлопця катували після обшуку, вимагаючи зізнання в нібито співпраці з українськими військовими й погрожували його родині насильством.

"Тепер усі діти у безпеці — вони отримують необхідну допомогу, відновлюють документи та поступово повертаються до мирного життя", - пише Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окупованих територій. Серед врятованих дитина з інвалідністю, яка жила в окупації без потрібного лікування та ліків роками.