Ілюстративне фото

Викрили заступника одного з військових представництв Міністерства оборони України. Як виявилось, він організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що військовий пообіцяв чоловікам організувати доїзд до державного кордону, а потім — перейти через гірсько-лісисту місцевість Рахівського району до Румунії. Для цього він планував використовувати свій службовий автомобіль.

Такі "послуги" коштували 7,5 тисячі євро з кожного. Затримали полковника під час отримання грошей.

"Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та за клопотання прокурорів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення понад 908 тисяч гривень застави", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області затримали чоловіка, який за 12,5 тис. доларів намагався організувати схему незаконного перетину кордону.