На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
На Миколаївщині водій збив пішохода й залишив його помирати
Підпалив авто через конфлікт: на Дніпропетровщині затримали 40-річного чоловіка
1000 грн для кожного: коли і як подати заявку на "Зимову підтримку"

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
З 15 листопада до 15 грудня українці зможуть подати заявку на отримання виплат у межах урядової програми "Зимова підтримка"

Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін, передає RegioNews.

Програма передбачає виплату 1000 грн усім громадянам, які перебувають на підконтрольній уряду території, а також додаткові 6500 грн – для вразливих категорій населення.

Заявку можна буде оформити через застосунок "Дія", а для людей без доступу до онлайн-сервісів – через банки-партнери або "Укрпошту".

Виплати можна витратити на комунальні послуги, ліки, транспорт, книги чи інші товари українського виробництва.

Загальний бюджет програми становить 14 млрд грн.

Міністр підкреслив, що програма поєднує соціальну допомогу з економічним стимулюванням і покликана підтримати мільйони українців під час зимового періоду.

Про програму "Зимова підтримка"

Програма "Зимова підтримка" (раніше – "Зимова єПідтримка") була запроваджена урядом України у грудні 2024 року з метою допомоги громадянам у складний зимовий період. Її реалізовує Міністерство соціальної політики спільно з Мінцифри через застосунок "Дія".

Основна ідея програми – підтримати населення під час зростання витрат на комунальні послуги, ліки та базові потреби, а також стимулювати внутрішню економіку.

Нагадаємо, торік можливістю отримати одноразові виплати скористалися 14,4 мільйона громадян. Українці найчастіше витрачали "зимову тисячу" на комунальні послуги, заклади харчування та ліки.

