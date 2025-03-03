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03 марта 2025, 22:00

На что украинцы потратили "єПідтримку": статистика

03 марта 2025, 22:00
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Фото: КМДА
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3 марта в Украине завершили принимать заявки на выплаты "Зимова єПідтримка". В правительстве рассказали, на что чаще всего граждане тратили эти выплаты

Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает RegioNews.

По словам министерки экономики Юлии Свириденко, возможностью получить единовременные выплаты воспользовались 14,4 миллиона граждан. По ее словам, часть средств пошла на благотворительность, в том числе - на поддержку защитников и защитниц. В то же время выплаты еще продолжаются. Использовать средства украинцы смогут до конца этого года.

На что украинцы чаще всего тратили "зимнюю тысячу":

  • Коммунальные услуги – 4,9 миллиарда гривен (57% всех расходов); 1,9 миллиарда гривен.
  • Заведения питания – 443 миллиона гривен;
  • Лекарство – 237 миллионов гривен;
  • Компьютерные сети и информационные услуги – 234 миллиона гривен;
  • Благотворительность, в частности, донаты на ВСУ – миллионы гривен;
  • Книги и другая печатная продукция – 178 миллионов гривен;
  • Железнодорожные и автобусные пассажирские перевозки, общественный транспорт – 120 миллионов гривен;
  • Театры и кинотеатры – 80 миллионов гривен;
  • Почтовые услуги – 61 миллион гривен.

Справка . "Зимова єПідтримка" - это единовременная выплата в размере 1 000 гривен, которую могли получить все граждане через заявку на портале "Дія". Потратить эти средства можно на облигации и донаты армии, оплату коммунальных услуг, услуги в медицинской отрасли, образование, транспорт, мобильную связь, страхование, украинские книги и лекарства из программы "Национальный кэшбек".

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