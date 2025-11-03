16:48  03 листопада
У Львові вщент згорів трамвай: відео інциденту
14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2025, 21:30

У Росії заарештували жінку за підозрою в торгівлі дітьми, викраденими з Маріуполя

03 листопада 2025, 21:30
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

У Тверському суді Москви заарештовано клінічну психологиню та голову організації із захисту сімейних цінностей Ірину Рудницьку за підозрою в участі в торгівлі дітьми

Про це повідомляють росЗМІ, передає RegioNews.

За даними слідства, Рудницька була опікункою українського підлітка Богдана Єрмохіна, викраденого з Маріуполя та вивезеного до Росії. У 2023 році хлопець намагався втекти, а згодом повернувся в Україну в межах ініціативи Bring Kids Back UA.

У рамках тієї ж справи арештовані також підприємець із Підмосков’я та жінка, дитина якої могла бути продана.

Рудницька раніше називалася "соратницею" російської омбудсманки Марії Львової-Бєлової, щодо якої Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт за насильницьке вивезення українських дітей.

Слідство встановило, що на момент порушення справи Рудницька мала під опікою 12 дітей, серед яких дівчинка, вивезена з тимчасово окупованих територій України. Жінці загрожує до 10 років ув’язнення та заборона працювати з дітьми.

Нагадаємо, у столиці під варту відправили тренера з джиу-джитсу. Він отримав про підозру в сексуальному насильстві. За даними слідства, коли 37-річний тренер після індивідуального тренування залишився наодинці з дитиною, він скористався її довірою: він роздягнув її та зґвалтував.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія війна діти
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
У Покровську триває спільна операція ГУР та ЗСУ: локальний контрнаступ дає результати
03 листопада 2025, 22:59
На Чернігівщині двоє фермерів загинули через детонацію російського БПЛА
03 листопада 2025, 22:39
У США через бюджетну кризу можуть закрити авіасполучення, — Bloomberg
03 листопада 2025, 22:24
Зеленський анонсував нові контракти для військових
03 листопада 2025, 22:12
У Києві ширяться чутки про маніяка на Оболоні: що кажуть у поліції
03 листопада 2025, 21:56
Хотів перевірити служби: у Рівному чоловік "замінував" кінопалац: що відомо
03 листопада 2025, 21:50
Робив теракт на замовлення РФ і постраждав сам: на Дніпропетровщині судили агента РФ
03 листопада 2025, 21:35
У жовтні ДТЕК повернув світло майже 3 мільйонам родин
03 листопада 2025, 20:49
Постійне "залипання" у TikTok і Reels назвали новою ознакою бідності
03 листопада 2025, 20:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »