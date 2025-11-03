У Росії заарештували жінку за підозрою в торгівлі дітьми, викраденими з Маріуполя

У Тверському суді Москви заарештовано клінічну психологиню та голову організації із захисту сімейних цінностей Ірину Рудницьку за підозрою в участі в торгівлі дітьми

Про це повідомляють росЗМІ, передає RegioNews.

За даними слідства, Рудницька була опікункою українського підлітка Богдана Єрмохіна, викраденого з Маріуполя та вивезеного до Росії. У 2023 році хлопець намагався втекти, а згодом повернувся в Україну в межах ініціативи Bring Kids Back UA.

У рамках тієї ж справи арештовані також підприємець із Підмосков’я та жінка, дитина якої могла бути продана.

Рудницька раніше називалася "соратницею" російської омбудсманки Марії Львової-Бєлової, щодо якої Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт за насильницьке вивезення українських дітей.

Слідство встановило, що на момент порушення справи Рудницька мала під опікою 12 дітей, серед яких дівчинка, вивезена з тимчасово окупованих територій України. Жінці загрожує до 10 років ув’язнення та заборона працювати з дітьми.

