27 октября 2025, 15:45

Раздел и изнасиловал во время тренировок: в Киеве отправили под стражу тренера, воспользовавшегося доверием ребенка с недостатками речи

27 октября 2025, 15:45
Иллюстративное фото
В Киеве правоохранители отправили под стражу мужчину, изнасиловавшего 11-летнюю девушку. Она была его ученицей

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В столице под стражу отправили тренера по джиу-джитсу. Он получил подозрение в сексуальном насилии. По данным следствия, когда 37-летний тренер после индивидуальной тренировки остался один на один с ребенком, он воспользовался его доверием: он раздел его и изнасиловал.

Известно, что 11-летняя девочка имеет недостатки речи, из-за чего не могла сразу рассказать о случившемся. Сейчас он задержан. Суд избрал ему безальтернативную меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток.

"Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 153 УК Украины - сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия", - сообщили в полиции.

Напомним, в Херсонской области будут судить 24-летнего мужчину. Он изнасиловал малолетнего ребенка. Мужчине грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

