Тепер отримати відстрочку онлайн можуть батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший з батьків помер чи втратив батьківські права.

Як отримати відстрочку онлайн:

Подайте запит у застосунку Резерв+. Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах. У разі підтвердження – відстрочка надається автоматично, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.

Процес повністю автоматизований: зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин, не потребує збору довідок і відвідування ТЦК. Резерв+ забезпечує прозоре рішення без ризику маніпуляцій.

Щоб отримати таку відстрочку, у ДРАЦС мають бути актуальні дані про дитину та про смерть або позбавлення батьківських прав іншого з батьків. Якщо цих відомостей немає, слід подати відповідні документи до будь-якого зручного відділу ДРАЦС.

Таким чином, у Резерв+ вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок для таких категорій:

Нагадаємо, з 1 листопада в Україні починає діяти нова система оформлення відстрочок від мобілізації, яка дозволить подавати заяви через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).