У Києві липові дерева вкрилися тисячами клопів: чи варто хвилюватися мешканцям
18-річний син відомої телеведучої і екснардепа вступив до лав ЗСУ
ДТП на Дніпропетровщині: розбиті автівки, постраждали п'ятеро людей
У Резерв+ тепер є відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину

Фото: Міноборони
Міноборони розширило перелік відстрочок у застосунку Резерв+

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Тепер отримати відстрочку онлайн можуть батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший з батьків помер чи втратив батьківські права.

Як отримати відстрочку онлайн:

  1. Подайте запит у застосунку Резерв+.
  2. Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах.
  3. У разі підтвердження – відстрочка надається автоматично, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.

Процес повністю автоматизований: зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин, не потребує збору довідок і відвідування ТЦК. Резерв+ забезпечує прозоре рішення без ризику маніпуляцій.

Щоб отримати таку відстрочку, у ДРАЦС мають бути актуальні дані про дитину та про смерть або позбавлення батьківських прав іншого з батьків. Якщо цих відомостей немає, слід подати відповідні документи до будь-якого зручного відділу ДРАЦС.

Таким чином, у Резерв+ вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок для таких категорій:

10 типів онлайн-відстрочок у Резерв+

Нагадаємо, з 1 листопада в Україні починає діяти нова система оформлення відстрочок від мобілізації, яка дозволить подавати заяви через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

