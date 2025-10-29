Військові інструктори отримуватимуть до 30 тис. грн надбавки
В Україні інструктори військових навчальних закладів отримуватимуть від 15 до 30 тис. грн додаткової винагороди
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.
За його словами, відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів.
Документом розширено коло військовослужбовців, які мають право на додаткову винагороду під час воєнного стану - у розмірі від 15 до 30 тисяч гривень на місяць, пропорційно часу здійснення навчання та підготовки персоналу.
Додаткові виплати зокрема отримуватимуть інструктори та викладачі у:
- вищих військових навчальних закладах;
- військових інститутах;
- на факультетах і кафедрах військової підготовки;
- у відділеннях військової підготовки;
- закладах фахової передвищої військової освіти.
Як повідомлялось, Кабмін оновив порядок отримання статусу УБД. Нові правила скорочують бюрократію та роблять процедуру отримання посвідчення УБД більш доступною.
