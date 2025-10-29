16:15  29 октября
29 октября 2025, 18:38

Эффективность НАБУ критикуют: 65 дел в суд за 9 месяцев и "провинциальный уровень" работы

29 октября 2025, 18:38
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) за 9 месяцев этого года направило в суд только 65 дел, что вызвало критику по эффективности работы ведомства

Об этом сообщил юрист и адвокат Олег Шрам в своем Telegram, передает RegioNews.

"Независимое, профессиональное и добродетельное, созданное по лучшим международным практикам НАБУ, фактически не может бороться с коррупцией. Учитывая нагрузку и темпы работы, она даже и не пытается этого делать", — подчеркнул Шрам.

По его подсчетам, 65 дел на 287 детективов дают показатель 0,2 дела на одного детектива или одно дело на 4,4 детектива. Для сравнения, в ДБР за этот же период направили в суд около 6000 дел.

Финансовая эффективность НАБУ также вызывает вопросы. В 2024 году на содержание Бюро из государственного бюджета потратили 1,9 млрд. грн., тогда как от возврата средств от коррупционеров государству поступило лишь 823 млн. грн. Таким образом, расходы превысили доходы в 2,2 раза.

При этом НАБУ ищет пиарщика с зарплатой 30 тысяч евро, который должен "пиарить НАБУ как один из самых эффективных органов в истории Украины".

Критики отмечают, что Бюро делает громкие заявления и жалуется на притеснения, но реальная эффективность работы составляет около 1%, что ставит под вопрос целесообразность таких расходов из государственного бюджета.

Напомним, НАБУ и САП направили в суд еще одно дело против председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко и его жены Аллы из-за недекларирования активов за 2024 год.

