Коррупция в оборонке: должностные лица Госспецсвязи разворовали 90 млн грн на дронах, — НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную схему хищения средств, выделенных на закупку беспилотников для Сил обороны Украины
Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, сделку организовали должностные лица Госспецсвязи совместно с представителями частных компаний.
После принятия изменений в государственный бюджет в 2023 году ведомству было выделено 30 миллиардов гривен на закупку БПЛА. Один из руководителей департамента решил растратить часть этих средств, договорившись с предопределенными компаниями о поставках дронов по завышенным ценам. Чтобы создать видимость честной конкуренции, на тендерах использовали подконтрольные фирмы и обезображенные маркетинговые исследования.
В результате Госспецсвязи приобрело 400 дронов DJI Mavic 3 и 1300 Autel Evo Max 4T по ценам, превышавшим рыночные на 70–90%. В результате государству нанесен ущерб более чем на 90 миллионов гривен. Часть средств участники схемы вывели на счета подконтрольных компаний, в том числе за границей.
Благодаря своевременным действиям НАБУ и САП наложен арест более чем на 4 миллиона долларов США на счетах компаний за рубежом и 17 миллионов гривен в Украине. Два чиновника Госспецсвязи и два представителя частного бизнеса сообщены о подозрении в растрате средств в особо крупных размерах.
Расследование продолжается.
Напомним, НАБУ и САП направили в суд еще одно дело против председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко и его жены Аллы из-за недекларирования активов за 2024 год