По данным следствия, сделку организовали должностные лица Госспецсвязи совместно с представителями частных компаний.

После принятия изменений в государственный бюджет в 2023 году ведомству было выделено 30 миллиардов гривен на закупку БПЛА. Один из руководителей департамента решил растратить часть этих средств, договорившись с предопределенными компаниями о поставках дронов по завышенным ценам. Чтобы создать видимость честной конкуренции, на тендерах использовали подконтрольные фирмы и обезображенные маркетинговые исследования.

В результате Госспецсвязи приобрело 400 дронов DJI Mavic 3 и 1300 Autel Evo Max 4T по ценам, превышавшим рыночные на 70–90%. В результате государству нанесен ущерб более чем на 90 миллионов гривен. Часть средств участники схемы вывели на счета подконтрольных компаний, в том числе за границей.

Благодаря своевременным действиям НАБУ и САП наложен арест более чем на 4 миллиона долларов США на счетах компаний за рубежом и 17 миллионов гривен в Украине. Два чиновника Госспецсвязи и два представителя частного бизнеса сообщены о подозрении в растрате средств в особо крупных размерах.

Расследование продолжается.

