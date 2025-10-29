Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за 9 місяців цього року направило до суду лише 65 справ, що викликало критику щодо ефективності роботи відомства

Про це повідомив юрист і адвокат Олег Шрам у своєму Telegram, передає RegioNews.

"Незалежне, професійне та доброчесне, створене за кращими міжнародними практиками НАБУ, фактично неспроможне боротися з корупцією. З огляду на навантаження та темпи роботи, воно навіть і не намагається цього робити", — наголосив Шрам.

За його підрахунками, 65 справ на 287 детективів дають показник 0,2 справи на одного детектива, або одна справа на 4,4 детектива. Для порівняння, у ДБР за цей самий період направили до суду близько 6 000 справ.

Фінансова ефективність НАБУ також викликає питання. У 2024 році на утримання Бюро з державного бюджету витратили 1,9 млрд грн, тоді як від повернення коштів від корупціонерів державі надійшло лише 823 млн грн. Таким чином, витрати перевищили доходи у 2,2 рази.

При цьому, НАБУ шукає піарника з зарплатою 30 тисяч євро, який мав би "піарити НАБУ як один з найефективніших органів в історії України".

Критики наголошують, що Бюро робить гучні заяви та скаржиться на утиски, але реальна ефективність роботи становить близько 1%, що ставить під сумнів доцільність таких витрат із державного бюджету.

