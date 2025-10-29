16:15  29 жовтня
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
13:22  29 жовтня
На Прикарпатті випало майже метр снігу
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2025, 18:38

Ефективність НАБУ критикують: 65 справ до суду за 9 місяців і "провінційний рівень" роботи

29 жовтня 2025, 18:38
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за 9 місяців цього року направило до суду лише 65 справ, що викликало критику щодо ефективності роботи відомства

Про це повідомив юрист і адвокат Олег Шрам у своєму Telegram, передає RegioNews.

"Незалежне, професійне та доброчесне, створене за кращими міжнародними практиками НАБУ, фактично неспроможне боротися з корупцією. З огляду на навантаження та темпи роботи, воно навіть і не намагається цього робити", — наголосив Шрам.

За його підрахунками, 65 справ на 287 детективів дають показник 0,2 справи на одного детектива, або одна справа на 4,4 детектива. Для порівняння, у ДБР за цей самий період направили до суду близько 6 000 справ.

Фінансова ефективність НАБУ також викликає питання. У 2024 році на утримання Бюро з державного бюджету витратили 1,9 млрд грн, тоді як від повернення коштів від корупціонерів державі надійшло лише 823 млн грн. Таким чином, витрати перевищили доходи у 2,2 рази.

При цьому, НАБУ шукає піарника з зарплатою 30 тисяч євро, який мав би "піарити НАБУ як один з найефективніших органів в історії України".

Критики наголошують, що Бюро робить гучні заяви та скаржиться на утиски, але реальна ефективність роботи становить близько 1%, що ставить під сумнів доцільність таких витрат із державного бюджету.

Нагадаємо, НАБУ та САП скерували до суду ще одну справу проти голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка та його дружини Алли через недекларування активів за 2024 рік.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ САП критика
Корупція в оборонці: посадовці Держспецзв’язку розікрали 90 млн грн на дронах, — НАБУ
28 жовтня 2025, 18:17
До суду скерували нову справу проти глави АМКУ Павла Кириленка: подробиці
27 жовтня 2025, 20:17
Справу щодо голови Антимонопольного комітету Кириленка та його дружини скерували до суду
27 жовтня 2025, 18:44
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Ексочільник "Укренерго" Кудрицький, якого арештували 29 жовтня, вже найближчим часом може вийти на волю
29 жовтня 2025, 20:12
Україна закриває посольство на Кубі: причина у війна РФ проти України
29 жовтня 2025, 20:10
Військові інструктори отримуватимуть до 30 тис. грн надбавки
29 жовтня 2025, 19:59
Якою буде зима та погода на Новий рік: метеорологиня здивувала прогнозом
29 жовтня 2025, 19:59
Мінкульт закликає запровадити санкції проти мультсеріалу "Маша та Ведмідь"
29 жовтня 2025, 19:54
Скандальна "експрокурорка" Криму змінила ім'я
29 жовтня 2025, 19:49
У Києві громадянина Туреччини підозрюють у сексуальному насильстві над 10-річним хлопчиком
29 жовтня 2025, 19:43
Смертельна ДТП на Житомирщині: пасажир загинув, а водій втік з місця аварії
29 жовтня 2025, 19:30
На Одещині зник 11-річний хлопчик
29 жовтня 2025, 19:22
Суд заарештував екскерівника "Укренерго" Кудрицького
29 жовтня 2025, 19:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Олексій Гончаренко
Всі блоги »