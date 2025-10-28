В Украине начали продавать шоколад с настоящими личинками: какой он по вкусу

В украинских магазинах появился шоколад с необычной начинкой – настоящими хрустящими личинками. Новинка получила красноречивое название «Жуколад»

Об этом сообщает Milk Bar в Instagram, передает RegioNews.

Сладости пока можно приобрести только во Львове и Киеве – с 28 октября они поступили в продажу в сети магазинов "Аврора". Цена одного батончика – 49 гривен.

"Вместе мы создали "Жуколад" – шоколадный батончик с настоящими, съедобными, хрустящими личинками! Зачем? Потому что иногда одно "фу, класс" лучше тысячи "ок"", - говорится в сообщении бренда.

В соцсетях продукт вызвал настоящий ажиотаж. Мнения украинцев разделились: одни назвали идею креативной и готовы отведать, другие отреагировали с отвращением.

Пользователи шутят, что появление "жуколада" именно сейчас — удачный маркетинговый ход накануне Хэллоуина, когда все страшное и удивительное становится частью праздника.

Напомним, на международных биржах какао подешевело до самого низкого уровня более полутора лет. Эксперты объяснили причину.