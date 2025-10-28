В Україні почали продавати шоколад зі справжніми личинками: який він на смак

Про це повідомляє Milk Bar у Instagram, передає RegioNews.

Солодощі поки що можна придбати лише у Львові та Києві — з 28 жовтня вони надійшли у продаж у мережі магазинів "Аврора". Ціна одного батончика — 49 гривень.

"Разом ми створили "Жуколад" — шоколадний батончик зі справжніми, їстівними, хрусткими личинками! Навіщо? Тому що іноді одне "фу, клас” краще за тисячу "ок”", — йдеться в повідомленні бренду.

У соцмережах продукт викликав справжній ажіотаж. Думки українців розділилися: одні назвали ідею креативною та готові скуштувати, інші відреагували з огидою.

Користувачі жартують, що поява "жуколаду" саме зараз — вдалий маркетинговий хід напередодні Гелловіну, коли все страшне й дивне стає частиною свята.

