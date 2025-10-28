15:29  28 жовтня
У Хмельницькому пролунав потужний вибух, пошкоджено багатоповерхівку
15:14  28 жовтня
Синоптикиня попередила про мінливу погоду із дощами та вітром
14:57  28 жовтня
У мережі з'явилася унікальна карта Дніпра 1942 року
28 жовтня 2025, 19:42

В Україні почали продавати шоколад зі справжніми личинками: який він на смак

В українських магазинах з’явився шоколад із незвичною начинкою — справжніми хрусткими личинками. Новинка отримала промовисту назву «Жуколад»

Про це повідомляє Milk Bar у Instagram, передає RegioNews.

Солодощі поки що можна придбати лише у Львові та Києві — з 28 жовтня вони надійшли у продаж у мережі магазинів "Аврора". Ціна одного батончика — 49 гривень.

"Разом ми створили "Жуколад" — шоколадний батончик зі справжніми, їстівними, хрусткими личинками! Навіщо? Тому що іноді одне "фу, клас” краще за тисячу "ок”", — йдеться в повідомленні бренду.

У соцмережах продукт викликав справжній ажіотаж. Думки українців розділилися: одні назвали ідею креативною та готові скуштувати, інші відреагували з огидою.

Користувачі жартують, що поява "жуколаду" саме зараз — вдалий маркетинговий хід напередодні Гелловіну, коли все страшне й дивне стає частиною свята.

Нагадаємо, на міжнародних біржах какао здешевшало до найнижчого рівня за понад півтора року. Експерти пояснили причини.

