В Україні почали продавати шоколад зі справжніми личинками: який він на смак
В українських магазинах з’явився шоколад із незвичною начинкою — справжніми хрусткими личинками. Новинка отримала промовисту назву «Жуколад»
Про це повідомляє Milk Bar у Instagram, передає RegioNews.
Солодощі поки що можна придбати лише у Львові та Києві — з 28 жовтня вони надійшли у продаж у мережі магазинів "Аврора". Ціна одного батончика — 49 гривень.
"Разом ми створили "Жуколад" — шоколадний батончик зі справжніми, їстівними, хрусткими личинками! Навіщо? Тому що іноді одне "фу, клас” краще за тисячу "ок”", — йдеться в повідомленні бренду.
У соцмережах продукт викликав справжній ажіотаж. Думки українців розділилися: одні назвали ідею креативною та готові скуштувати, інші відреагували з огидою.
Користувачі жартують, що поява "жуколаду" саме зараз — вдалий маркетинговий хід напередодні Гелловіну, коли все страшне й дивне стає частиною свята.
