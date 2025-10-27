16:59  27 октября
27 октября 2025, 15:19

В Одесской области заместитель командира организовал коррупционную схему на военных, самовольно покинувших часть

27 октября 2025, 15:19
фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Одесские полицейские задержали чиновника воинской части за злоупотребление влиянием

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

По данным следствия, 37-летний заместитель командира по психологической поддержке персонала одной из воинских частей в Одесской области гарантировал двум военнослужащим, самовольно покинувшим место службы, помочь с восстановлением, обещая назначить на соответствующие должности в воинской части и не привлекать к уголовной ответственности за СОЧ.

За свою "помощь" чиновник требовал с военных в общей сложности 45 000 гривен, а в случае неуплаты средств угрожал невозможностью возобновиться на службе и привлечением к уголовной ответственности.

Правоохранители задержали должностного лица после получения им оговоренной суммы. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области военный медик попался на взятке в 2000 долларов США за фальшивые документы. За совершенное медику грозит до 10 лет заключения.

воинская часть СОЧ армия коррупционная схема коррупция Одесская область
