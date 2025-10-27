В Одесской области заместитель командира организовал коррупционную схему на военных, самовольно покинувших часть
Одесские полицейские задержали чиновника воинской части за злоупотребление влиянием
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
По данным следствия, 37-летний заместитель командира по психологической поддержке персонала одной из воинских частей в Одесской области гарантировал двум военнослужащим, самовольно покинувшим место службы, помочь с восстановлением, обещая назначить на соответствующие должности в воинской части и не привлекать к уголовной ответственности за СОЧ.
За свою "помощь" чиновник требовал с военных в общей сложности 45 000 гривен, а в случае неуплаты средств угрожал невозможностью возобновиться на службе и привлечением к уголовной ответственности.
Правоохранители задержали должностного лица после получения им оговоренной суммы. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Одесской области военный медик попался на взятке в 2000 долларов США за фальшивые документы. За совершенное медику грозит до 10 лет заключения.