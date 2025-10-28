15:29  28 жовтня
28 жовтня 2025, 18:17

Корупція в оборонці: посадовці Держспецзв’язку розікрали 90 млн грн на дронах, — НАБУ

28 жовтня 2025, 18:17
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю безпілотників для Сил оборони України

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, оборудку організували посадовці Держспецзв’язку спільно з представниками приватних компаній.

Після ухвалення змін до державного бюджету у 2023 році відомству виділили 30 мільярдів гривень на закупівлю БпЛА. Один із керівників департаменту вирішив розтратити частину цих коштів, домовившись із наперед визначеними компаніями про постачання дронів за завищеними цінами. Щоб створити видимість чесної конкуренції, на тендерах використовували підконтрольні фірми та спотворені маркетингові дослідження.

У результаті Держспецзв’язку придбало 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 Autel Evo Max 4T за цінами, що перевищували ринкові на 70–90%. Унаслідок цього державі завдано збитків на понад 90 мільйонів гривень. Частину коштів учасники схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній, у тому числі за кордоном.

Завдяки своєчасним діям НАБУ та САП накладено арешт на понад 4 мільйони доларів США на рахунках компаній за кордоном та 17 мільйонів гривень в Україні. Двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватного бізнесу повідомлено про підозру у розтраті коштів в особливо великих розмірах.

Розслідування триває.

Нагадаємо, НАБУ та САП скерували до суду ще одну справу проти голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка та його дружини Алли через недекларування активів за 2024 рік

