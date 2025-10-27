Иллюстративное фото

В рамках программы Bring Kids Back Украина Украина удалось вернуть 17 детей и подростков. В частности, среди них дети, которых россияне хотели унести из семей

Об этом сообщает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

Среди тех, кого удалось вернуть, 17-летний парень, которого русские принудительно отправили в военный лагерь. Там были окопы, строевые учения, оружие, дроны — все под контролем русских военных и без согласия родителей.

Другого 17-летнего парня россияне задержали во время обыска: у него забрали технику, допрашивали из-за родных в ВСУ, а затем неоднократно угрожали его семье. 7-летнего мальчика дедушка и бабушка вынуждены были хоронить дома, потому что оккупационные власти готовились забрать его из семьи.

12-летняя девочка и ее 9-летний брат каждый день в школе слышали, что их нужно убить, потому что они украинцы.

"Сегодня все эти дети, наконец, дома — в безопасности, в свободной Украине. Они получают помощь, восстанавливают документы и возвращаются к мирной жизни", - пишет Андрей Ермак.

Напомним, ранее Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий. Среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами.