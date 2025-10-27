21:17  27 октября
Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
20:07  27 октября
РФ атаковала важный энергообъект на Черниговщине
16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
27 октября 2025, 20:10

Россияне отправили в окопы и дали оружие: Украина спасла еще одну группу подростков с оккупированных территорий

27 октября 2025, 20:10
Иллюстративное фото
В рамках программы Bring Kids Back Украина Украина удалось вернуть 17 детей и подростков. В частности, среди них дети, которых россияне хотели унести из семей

Об этом сообщает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

Среди тех, кого удалось вернуть, 17-летний парень, которого русские принудительно отправили в военный лагерь. Там были окопы, строевые учения, оружие, дроны — все под контролем русских военных и без согласия родителей.

Другого 17-летнего парня россияне задержали во время обыска: у него забрали технику, допрашивали из-за родных в ВСУ, а затем неоднократно угрожали его семье. 7-летнего мальчика дедушка и бабушка вынуждены были хоронить дома, потому что оккупационные власти готовились забрать его из семьи.

12-летняя девочка и ее 9-летний брат каждый день в школе слышали, что их нужно убить, потому что они украинцы.

"Сегодня все эти дети, наконец, дома — в безопасности, в свободной Украине. Они получают помощь, восстанавливают документы и возвращаются к мирной жизни", - пишет Андрей Ермак.

Напомним, ранее Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий. Среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами.

27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
