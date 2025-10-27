20:07  27 жовтня
РФ атакувала важливий енергооб'єкт на Чернігівщині
16:59  27 жовтня
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
15:25  27 жовтня
У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
27 жовтня 2025, 20:10

Росіяни відправили до окопів та дали зброю: Україна врятувала ще одну групу підлітків з окупованих територій

27 жовтня 2025, 20:10
Ілюстративне фото
В рамках програми Bring Kids Back UA Україні вдалось повернути 17 дітей та підлітків. Зокрема, серед них діти, яких росіяни хотіли забрати з родин

Про це повідомляє голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

Серед тих, кого вдалось повернути, 17-річний хлопець, кого росіяни примусово відправили до військового табору. Там були окопи, стройові навчання, зброя, дрони — усе під контролем російських військових і без згоди батьків.

Іншого 17-річного хлопця росіяни затримали під час обшуку: в нього забрали техніку, допитували через рідних у ЗСУ, а потім неодноразово погрожували його родині. 7-річного хлопчика дідусь і бабуся змушені були ховати вдома, бо окупаційна влада готувалась забрати його з родини.

12-річна дівчинка та її 9-річний брат щодня в школі чули, що їх треба вбити, бо вони — українці.

"Сьогодні всі ці діти нарешті вдома — у безпеці, у вільній Україні. Вони отримують допомогу, відновлюють документи й повертаються до мирного життя", - пише Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окупованих територій. Серед врятованих дитина з інвалідністю, яка жила в окупації без потрібного лікування та ліків роками.

окупація окупанти діти
