С начала года РФ запустила по Украине 770 баллистических ракет и 50 "Кинжалов"

иллюстративное фото: из открытых источников

В 2025 году Россия запустила по Украине 770 баллистических ракет и 50 "Кинжалов"

Как передает RegioNews, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, именно из-за таких атак мы уделяем особое внимание системам Patriot, чтобы защитить наши города от этого ужаса.

"Очень важно, чтобы имеющие возможность партнеры реализовали то, о чем мы говорили в последние дни. Ни одна страна не должна оставаться наедине перед таким злом. Необходимо продолжать сотрудничество. Все можно сделать: у партнеров есть необходимые системы, и они уже сейчас могут помочь в защите Украины", – добавил президент.

Напомним, в ночь на 25 октября россияне снова атаковали Киев. В результате атаки погиб один человек и ранения получили по меньшей мере десять человек.