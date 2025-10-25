14:03  25 октября
В Одессе врачам сообщили о подозрении после смерти пациента-миллионера
12:39  25 октября
РФ атаковала энергообъект в Харьковской области
09:22  25 октября
В результате ночной ракетной атаки на Киев один человек погиб, 10 – ранены
UA | RU
UA | RU
25 октября 2025, 13:47

С начала года РФ запустила по Украине 770 баллистических ракет и 50 "Кинжалов"

25 октября 2025, 13:47
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В 2025 году Россия запустила по Украине 770 баллистических ракет и 50 "Кинжалов"

Как передает RegioNews, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, именно из-за таких атак мы уделяем особое внимание системам Patriot, чтобы защитить наши города от этого ужаса.

"Очень важно, чтобы имеющие возможность партнеры реализовали то, о чем мы говорили в последние дни. Ни одна страна не должна оставаться наедине перед таким злом. Необходимо продолжать сотрудничество. Все можно сделать: у партнеров есть необходимые системы, и они уже сейчас могут помочь в защите Украины", – добавил президент.

Напомним, в ночь на 25 октября россияне снова атаковали Киев. В результате атаки погиб один человек и ранения получили по меньшей мере десять человек.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Владимир Зеленский атака РФ война Украина
ЕС взял на себя обязательство оказывать финансовую помощь Украине до 2027 года
24 октября 2025, 06:59
Лидеры ЕС утвердили документ о поддержке Украины
23 октября 2025, 22:49
Стало известно, почему Трамп ввел санкции против РФ именно сейчас
23 октября 2025, 21:49
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Десятки тысяч жителей Харьковщины остались без света после российской атаки
25 октября 2025, 14:17
В Одессе врачам сообщили о подозрении после смерти пациента-миллионера
25 октября 2025, 14:03
От встречи Трамп-Си наша война зависит гораздо больше, чем от встречи Трамп-Путин
25 октября 2025, 13:31
РФ атаковала энергообъект в Харьковской области
25 октября 2025, 12:39
В Резерв+ можно будет получить новые отсрочки
25 октября 2025, 11:25
К ликвидации пожаров в Киеве привлекли авиацию и беспилотники
25 октября 2025, 10:53
Стало известно, когда Украина снова переходит на зимнее время
25 октября 2025, 10:29
Почему нужно опубликовать пленки Миндича
25 октября 2025, 09:49
В результате ночной ракетной атаки на Киев один человек погиб, 10 – ранены
25 октября 2025, 09:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »