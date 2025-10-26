Дрони, бомби, ракети: що відомо про атаки Росії за тиждень

Фото: Reuters/Gleb Garanich

Росія за тиждень здійснила майже 1200 ударів ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера та іншими дронами, понад 1360 керованих авіаційних бомб і понад 50 ракет різних типів

Про це Володимир Зеленський повідомив в офіційному телеграм-каналі, передає RegioNews.

"Кожен удар Росії – це спроба завдати максимальної шкоди цивільному життю. Тисячі ударів різними типами зброї спрямовані на житлові будинки, дітей та цивільну інфраструктуру", – зазначив він.

Президент підкреслив, що Україна продовжує активно захищатися на полі бою, у небі та в дипломатичній площині. Він відзначив вагомі результати тиску на Росію, зокрема 19-й санкційний пакет ЄС та нові санкції США проти російської нафти.

"Важливо не зупинятися. Очікуємо на синхронізацію санкцій у юрисдикціях "сімки" та інших партнерів, а також додаткові обмеження проти Росії та її союзників", – наголосив Зеленський.

Як відомо, раніше глава держави заявив, що у 2025 році Росія запустила по Україні 770 балістичних ракет та 50 "Кинджалів".

Нагадаємо, в ніч на 26 жовтня російські війська здійснили атаку по Україні, запустивши 101 ударний безпілотник типів Shahed, Гербера та інших. Зафіксовано влучання п'яти безпілотників у чотирьох локаціях, а уламки збитих апаратів впали ще у п'яти населених пунктах.

У Києві внаслідок атаки загинуло троє людей та понад три десятка постраждали.