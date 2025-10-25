16:33  25 жовтня
РФ атакувала шахту на Дніпропетровщині
16:19  25 жовтня
Українські десантники звільнили ще один населений пункт на Донеччині
14:03  25 жовтня
В Одесі лікарям повідомили про підозру після смерті пацієнта-мільйонера
25 жовтня 2025, 17:16

Стало відомо, коли розпочнеться опалювальний сезон

25 жовтня 2025, 17:16
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Опалювальний сезон розпочнеться найближчими днями

Про це заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук, повідомляє RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Думаю, це станеться найближчими днями. Знову очікуємо зниження температури. Затягування з боку уряду точно не буде в цьому питанні", – сказала вона на пресконференції.

Гринчук заувжила, що в багатьох регіонах опалення вже подали до соціальних закладів і об'єктів критичної інфраструктури. Надалі кожен регіон самостійно ухвалюватиме рішення про запуск опалення для всіх споживачів, орієнтуючись на середньодобову температуру.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця України готується до найважчого опалювального сезону за час війни. Він наголосив, що ворог цілеспрямовано атакує енерго- та теплогенеруючі об’єкти, використовуючи дрони та ракети, що ускладнює стабільну роботу систем опалення.

