Минобразования готовит новые правила вступления в 2026 году

В Министерстве образования и науки Украины анонсировали изменение правил вступительной кампании в учреждения высшего образования в следующем году

Как передает RegioNews, об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко на брифинге в Медиацентре "Украина".

"У нас есть задача – максимально создавать условия и содержать нашу молодежь в Украине. Для этого мы уже работаем с правилами поступления в украинские университеты в 2026 году. Потому что 20 октября у нас закончилась вступительная кампания и начнется следующая", – отметил он.

Одним из возможных изменений является отказ от использования мотивационных писем. По словам замминистра образования и науки, "это превратилось в настоящий бизнес".

