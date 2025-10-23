Міносвіти готує зміни до правил вступу у 2026 році

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Міністерстві освіти і науки України анонсували зміну правил вступної кампанії до закладів вищої освіти наступного року

Як передає RegioNews, про це розповів заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко під час брифінгу у Медіацентрі "Україна".

"У нас є задача – максимально створювати умови і утримувати нашу молодь в Україні. Задля цього ми вже працюємо з правилами вступу в українські університети у 2026 році. Бо 20 жовтня у нас закінчилася вступна кампанія, і розпочнеться наступна", – зазначив він.

Однією з ймовірних змін є відмова від використання мотиваційних листів. За словами заступника міністра освіти і науки, "це перетворилося на справжній бізнес".

Як повідомлялось, в Україні не фінансуватимуть школи, де навчається мало дітей. У Міносвіти повідомили, що однією з причин такого рішення є висока вартість навчання на одного учня в таких школах.