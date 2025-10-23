Фото: МВС

В ближайшее время Украина будет проводить необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел. В общем

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины, передает RegioNews.

23 октября в Украину вернули 1000 тел. По утверждениям российской стороны, это тела погибших украинских военных. Теперь будут производить идентификацию репатриированных тел.

"Репатриационные мероприятия удалось провести благодаря совместной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, МВД Украины, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, по Украине содействие Международному Комитету Красного Креста", - отметили в МВД.

Следует отметить, что в Координационном штабе рассказывали, что согласно Стамбульским договоренностям в течение июня 2025 года в Украину вернули 6057 тел.

Напомним, ранее правоохранители рассказывали, что каждое тело или его фрагменты проходят тщательную ДНК-экспертизу . В случае если устанавливается, что останки не принадлежат украинским защитникам, их возвращают российской стороне. Все действия проводятся максимально осторожно и с соблюдением процедур, чтобы обеспечить достойное захоронение для семей погибших.