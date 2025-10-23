16:09  23 жовтня
14 років тюрми отримав агент РФ, який готував убивства громадських активістів в Одесі
13:48  23 жовтня
Київ готується до найважчого опалювального сезону за час війни – Кличко
13:35  23 жовтня
На окупованому Запоріжжі дітей змушують співати гімн РФ
UA | RU
UA | RU
23 жовтня 2025, 17:15

Україна повернула 1 000 тіл загиблих військових

23 жовтня 2025, 17:15
Читайте также на русском языке
Фото: МВС
Читайте также
на русском языке

Найближчим часом Україна буде проводити необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. Загалом

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, передає RegioNews.

23 жовтня в Україну повернули 1 000 тіл. За твердженнями російської сторони, це тіла загиблих українських військових. Тепер будуть проводити ідентифікацію репатрійованих тіл.

"Репатріаційні заходи вдалося провести завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, МВС України, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України та інших структур Сектору безпеки та оборони України та за сприяння Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - зазначили в МВС.

Слід зазначити, що в Координаційному штабі розповідали, що, згідно зі Стамбульськими домовленостями, впродовж червня 2025 року в Україну повернули 6057 тіл.

Нагадаємо, раніше правоохоронці розповідали, що кожне тіло чи його фрагменти проходять ретельну ДНК-експертизу. У разі, якщо встановлюється, що останки не належать українським захисникам, їх повертають російській стороні. Всі дії проводяться максимально обережно та з дотриманням процедур, щоб забезпечити можливість гідного поховання для родин загиблих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
репатріація українські військові МВС
Нарешті вдома: Україна повернула з російського полону 185 захисників
02 жовтня 2025, 16:55
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Схопив ніж і напав: у Запоріжжі чоловік жорстоко вбив товариша під час застілля
23 жовтня 2025, 17:40
У Києві під час атаки РФ пошкоджено квартиру заступника начальника Полтавської ОВА
23 жовтня 2025, 16:59
5 тисяч доларів за мандрівку через Тису: на Закарпатті затримали організатора схеми для ухилянтів
23 жовтня 2025, 16:55
НАБУ розслідує ще одну справу щодо ексміністра національної єдності Чернишова
23 жовтня 2025, 16:25
У Харкові лікар "продавав" фіктивне лікування для ухилянта
23 жовтня 2025, 16:25
14 років тюрми отримав агент РФ, який готував убивства громадських активістів в Одесі
23 жовтня 2025, 16:09
У киян на балконі та в квартирах "застрягли" два російських БпЛА
23 жовтня 2025, 15:45
Фронтмен "Бумбоксу" пояснив, чому не відмовиться від російськомовних пісень
23 жовтня 2025, 14:48
Напав на працівника СІЗО: ексголові Комісії з азартних ігор повідомили про підозру
23 жовтня 2025, 14:24
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »