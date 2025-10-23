Фото: МВС

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, передає RegioNews.

23 жовтня в Україну повернули 1 000 тіл. За твердженнями російської сторони, це тіла загиблих українських військових. Тепер будуть проводити ідентифікацію репатрійованих тіл.

"Репатріаційні заходи вдалося провести завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, МВС України, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України та інших структур Сектору безпеки та оборони України та за сприяння Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - зазначили в МВС.

Слід зазначити, що в Координаційному штабі розповідали, що, згідно зі Стамбульськими домовленостями, впродовж червня 2025 року в Україну повернули 6057 тіл.

Нагадаємо, раніше правоохоронці розповідали, що кожне тіло чи його фрагменти проходять ретельну ДНК-експертизу. У разі, якщо встановлюється, що останки не належать українським захисникам, їх повертають російській стороні. Всі дії проводяться максимально обережно та з дотриманням процедур, щоб забезпечити можливість гідного поховання для родин загиблих.