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18 июня 2025, 15:04

Идентификация тел погибших воинов в Украине продлится не менее 14 месяцев – МВД

18 июня 2025, 15:04
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фото: скриншот с видео/Единые новости
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В Украине продолжается сложный процесс идентификации тел погибших военных, которые возвращаются после репатриации

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире национального телемарафона "Единые новости", передает RegioNews.

Он подчеркнул, что состояние тел, поступающих со стороны российской федерации, усложняет работу экспертов.

На сегодня в Украине репатриировано 6060 тел. По словам министра, оккупанты часто передают останки в изуродованном виде: в одном пакете могут быть остатки нескольких человек, или же части тела одного человека попадают в разные посылки и даже прибывают в разное время. Это серьезно усложняет процесс идентификации. Клименко отметил, что враг сознательно использует такие методы, чтобы затянуть процесс или дискредитировать украинскую сторону.

Каждое тело или его фрагменты проходят тщательную ДНК-экспертизу. В случае если устанавливается, что останки не принадлежат украинским защитникам, их возвращают российской стороне. Все действия проводятся максимально осторожно и с соблюдением процедур, чтобы обеспечить достойное захоронение для семей погибших.

Министр подчеркнул, что соответствующие службы работают непрерывно и с полной отдачей. Цель – вернуть каждого героя домой, идентифицировать его личность и дать семьям возможность попрощаться.

Напомним, масштабная репатриация завершена: домой вернули еще более тысячи тел.

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