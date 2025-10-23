Мінус 920 окупантів – у Генштабі назвали втрати РФ за добу
Сили оборони за минулу добу знищили 920 окупантів, 2 танки, 24 артилерійські системи, 626 безпілотників, 6 бронемашин, а також 106 одиниць автомобільної та спеціальної техніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 23.10.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Збройні Сили України звільнили селище Кучерів Яр на Покровському напрямку в Донецькій області. Над населеним пунктом знову піднято український прапор.
