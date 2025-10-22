Старт отопительного сезона в Украине под угрозой: в парламенте предупредили о дефиците газа

В Украине могут возникнуть серьезные проблемы с прохождением отопительного сезона в ближайшие месяцы

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь, передает RegioNews.

По его словам, существует реальный риск недостатка газа в декабре-январе, а быстрый старт отопления под вопросом.

"Есть очень большой риск, что уже в декабре-январе не хватит газа. Ясно, что власти пытаются это урегулировать, понимая, что будут теплые дни... Будут рассчитывать, что энергетики все-таки будут возобновлять электроснабжение", — подчеркнул нардеп.

Причинами возможного срыва он назвал недостаточную закупку голубого топлива и массированные атаки РФ по газовой инфраструктуре.

Бондарь также упомянул, что по неподтвержденной информации министр развития общин Алексей Кулеба якобы в ручном режиме регулирует запуск тепла в регионах.

"Это слухи. Я знаю, что было закрыто заседание, и будто бы на нем было дано такое указание", — уточнил он.

Обстрелы РФ и уничтожение газовой инфраструктуры

В октябре Россия существенно усилила обстрелы газовой инфраструктуры Украины. По словам главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого, всего за одну неделю РФ трижды атаковала ключевые объекты газоснабжения.

В частности, в ночь на 15 октября под удар попала ТЭЦ, принадлежащая Нафтогазу, а уже на следующее время — еще один объект системы.

По данным источников, в результате обстрелов повреждено или уничтожено до 60% газового производства.

Заместитель министра энергетики Николай Колесник подчеркнул, что Москва сознательно пытается оставить украинцев без отопления, атакуя объекты ГТС, которые снабжают населенные пункты газом.