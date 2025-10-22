Старт отопительного сезона в Украине под угрозой: в парламенте предупредили о дефиците газа
В Украине могут возникнуть серьезные проблемы с прохождением отопительного сезона в ближайшие месяцы
Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь, передает RegioNews.
По его словам, существует реальный риск недостатка газа в декабре-январе, а быстрый старт отопления под вопросом.
"Есть очень большой риск, что уже в декабре-январе не хватит газа. Ясно, что власти пытаются это урегулировать, понимая, что будут теплые дни... Будут рассчитывать, что энергетики все-таки будут возобновлять электроснабжение", — подчеркнул нардеп.
Причинами возможного срыва он назвал недостаточную закупку голубого топлива и массированные атаки РФ по газовой инфраструктуре.
Бондарь также упомянул, что по неподтвержденной информации министр развития общин Алексей Кулеба якобы в ручном режиме регулирует запуск тепла в регионах.
"Это слухи. Я знаю, что было закрыто заседание, и будто бы на нем было дано такое указание", — уточнил он.
Обстрелы РФ и уничтожение газовой инфраструктуры
В октябре Россия существенно усилила обстрелы газовой инфраструктуры Украины. По словам главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого, всего за одну неделю РФ трижды атаковала ключевые объекты газоснабжения.
В частности, в ночь на 15 октября под удар попала ТЭЦ, принадлежащая Нафтогазу, а уже на следующее время — еще один объект системы.
По данным источников, в результате обстрелов повреждено или уничтожено до 60% газового производства.
Заместитель министра энергетики Николай Колесник подчеркнул, что Москва сознательно пытается оставить украинцев без отопления, атакуя объекты ГТС, которые снабжают населенные пункты газом.