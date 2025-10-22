Старт опалювального сезону в Україні під загрозою: у парламенті попередили про дефіцит газу

В Україні можуть виникнути серйозні проблеми з проходженням опалювального сезону вже найближчими місяцями

Про це в коментарі "Телеграфу" заявив народний депутат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар, передає RegioNews.

За його словами, існує реальний ризик нестачі газу в грудні-січні, а швидкий старт опалення — під питанням.

"Є дуже великий ризик, що вже в грудні-січні не вистачатиме газу. Ясно, що влада намагається це врегулювати, розуміючи, що будуть теплі дні... Будуть розраховувати, що енергетики все-таки будуть відновлювати електропостачання", — наголосив нардеп.

Причинами можливого зриву він назвав недостатні закупівлі блакитного палива та масовані атаки РФ по газовій інфраструктурі.

Бондар також згадав, що за непідтвердженою інформацією міністр розвитку громад Олексій Кулеба нібито в ручному режимі регулює запуск тепла у регіонах.

"Це чутки. Я знаю, що було закрите засідання, і начебто на ньому було дано таку вказівку", — уточнив він.

Обстріли РФ та знищення газової інфраструктури

Протягом жовтня Росія суттєво посилила обстріли газової інфраструктури України. За словами голови "Нафтогазу" Сергія Корецького, лише за один тиждень РФ тричі атакувала ключові об’єкти газопостачання.

Зокрема, у ніч на 15 жовтня під удар потрапила ТЕЦ, що належить Нафтогазу, а вже наступної доби — ще один об’єкт системи.

За даними джерел, внаслідок обстрілів пошкоджено або знищено до 60% газового виробництва.

Заступник міністра енергетики Микола Колісник наголосив, що Москва свідомо намагається залишити українців без опалення, атакуючи об’єкти ГТС, які забезпечують населені пункти газом.