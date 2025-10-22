13:40  22 жовтня
На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
09:30  22 жовтня
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2025, 21:11

Старт опалювального сезону в Україні під загрозою: у парламенті попередили про дефіцит газу

22 жовтня 2025, 21:11
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

В Україні можуть виникнути серйозні проблеми з проходженням опалювального сезону вже найближчими місяцями

Про це в коментарі "Телеграфу" заявив народний депутат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар, передає RegioNews.

За його словами, існує реальний ризик нестачі газу в грудні-січні, а швидкий старт опалення — під питанням.

"Є дуже великий ризик, що вже в грудні-січні не вистачатиме газу. Ясно, що влада намагається це врегулювати, розуміючи, що будуть теплі дні... Будуть розраховувати, що енергетики все-таки будуть відновлювати електропостачання", — наголосив нардеп.

Причинами можливого зриву він назвав недостатні закупівлі блакитного палива та масовані атаки РФ по газовій інфраструктурі.

Бондар також згадав, що за непідтвердженою інформацією міністр розвитку громад Олексій Кулеба нібито в ручному режимі регулює запуск тепла у регіонах.

"Це чутки. Я знаю, що було закрите засідання, і начебто на ньому було дано таку вказівку", — уточнив він.

Обстріли РФ та знищення газової інфраструктури

Протягом жовтня Росія суттєво посилила обстріли газової інфраструктури України. За словами голови "Нафтогазу" Сергія Корецького, лише за один тиждень РФ тричі атакувала ключові об’єкти газопостачання.

Зокрема, у ніч на 15 жовтня під удар потрапила ТЕЦ, що належить Нафтогазу, а вже наступної доби — ще один об’єкт системи.

За даними джерел, внаслідок обстрілів пошкоджено або знищено до 60% газового виробництва.

Заступник міністра енергетики Микола Колісник наголосив, що Москва свідомо намагається залишити українців без опалення, атакуючи об’єкти ГТС, які забезпечують населені пункти газом.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
опалювальний сезон
Чи буде підвищення цін на електроенергію цієї зими – відповідь прем'єр-міністра Свириденко
22 жовтня 2025, 19:44
Якою буде ціна на газ цієї зими: нардеп Шуляк назвала цифри
22 жовтня 2025, 10:22
В Укренерго назвали дату старту опалювального сезону
21 жовтня 2025, 15:51
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Українцям роздаватимуть по 20 тис. грн на зиму: хто отримає допомогу і як
22 жовтня 2025, 21:05
На Дніпропетровщині двоє чоловіків вбили пенсіонера і викрали його заощадження
22 жовтня 2025, 21:04
У Вінниці на території лікарні отруїли собак: деталі вандалізму
22 жовтня 2025, 20:54
На Полтавщині вибухотехніки знищили бойову частину ворожого БпЛА
22 жовтня 2025, 20:45
Розкрадання коштів на ремонті укриття в лікарні: на Запоріжжі розпочали розслідування
22 жовтня 2025, 20:25
"Росія нахабніє": дрон влучив у дитсадок у Харкові, загинув комунальник, 10 поранених - відео прильоту
22 жовтня 2025, 20:24
Ексначальник ДСНС Харківщини врятував дітей із дитсадка після удару дронами
22 жовтня 2025, 20:17
Стріляв у поліцейського: на Полтавщині чоловіка затримали за замах на вбивство правоохоронця
22 жовтня 2025, 19:55
У Львові "нарко-бізнесмени" виростили канабісу на понад 3 мільйони
22 жовтня 2025, 19:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »