13:40  22 жовтня
На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
09:30  22 жовтня
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
22 жовтня 2025, 18:09

Найскладніша ситуація зі світлом у чотирьох областях: Міненерго назвало регіони

22 жовтня 2025, 18:09
В Україні після масованої атаки росіян найважча ситуація з електропостачанням спостерігається у Чернігівській, Сумській, Харківській та Одеській областях

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

"На Чернігівщині ворог знову атакував кілька енергооб’єктів, тому залишаються знеструмленими близько 140 тисяч споживачів. Роботи ускладнюються через безперервні атаки російських дронів", — зазначив Некрасов.

За його словами, під час сьогоднішньої атаки окупанти били по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у кількох регіонах. Через це значна частина українців залишилися без світла.

Наразі тривають відновлювальні роботи, енергетики поступово повертають електропостачання.

Нагадаємо, у ніч з 21 на 22 жовтня російські війська масовано атакували енергетичну інфраструктуру України. У більшості регіонів були запроваджені аварійні відключення, а з 16:00 діють графіки погодинних відключень — до трьох черг одночасно.

