Найскладніша ситуація зі світлом у чотирьох областях: Міненерго назвало регіони

В Україні після масованої атаки росіян найважча ситуація з електропостачанням спостерігається у Чернігівській, Сумській, Харківській та Одеській областях

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

"На Чернігівщині ворог знову атакував кілька енергооб’єктів, тому залишаються знеструмленими близько 140 тисяч споживачів. Роботи ускладнюються через безперервні атаки російських дронів", — зазначив Некрасов.

За його словами, під час сьогоднішньої атаки окупанти били по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у кількох регіонах. Через це значна частина українців залишилися без світла.

Наразі тривають відновлювальні роботи, енергетики поступово повертають електропостачання.

Нагадаємо, у ніч з 21 на 22 жовтня російські війська масовано атакували енергетичну інфраструктуру України. У більшості регіонів були запроваджені аварійні відключення, а з 16:00 діють графіки погодинних відключень — до трьох черг одночасно.