13:40  22 жовтня
На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
09:30  22 жовтня
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
22 жовтня 2025, 18:04

Знову без світла: завтра в Україні діятимуть графіки відключень — Укренерго

22 жовтня 2025, 18:04
Фото: ілюстративне
Завтра, 23 жовтня, у більшості регіонів України діятимуть обмеження споживання електроенергії

Про це повідомляє "Укренерго", передає RegioNews.

Як повідомляють в енергетичних структурах, такі заходи є вимушеними через зростання навантаження на енергосистему та необхідність збалансувати її роботу.

Для побутових споживачів будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ). В окремих областях можуть діяти до трьох черг відключень одночасно. Підприємства та великі промислові об'єкти працюватимуть за графіками обмеження потужності, які погоджені з операторами систем розподілу.

У разі покращення ситуації або змін у роботі енергосистеми графіки можуть бути скориговані, про що повідомлять додатково. Енергетики закликають громадян раціонально використовувати електроенергію, особливо у вечірні години пікового навантаження, та за можливості обмежити використання потужних електроприладів.

Раніше повідомлялося, в Києві запровадили погодинні стабілізаційні відключення електроенергії, які можуть тривати до п'яти годин. Наразі енергетики уточнюють графіки та попереджають, що у разі зростання навантаження тривалість відключень можуть збільшити.

У Києві запровадили погодинні відключення світла: оприлюднено графіки
22 жовтня 2025, 16:58
Росія атакувала енергетику Одещини: без світла понад 8 тисяч сімей
22 жовтня 2025, 10:59
Масована атака на енергетику: більшість регіонів України залишилися без світла
22 жовтня 2025, 08:44
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Чи буде підвищення цін на електроенергію цієї зими – відповідь прем'єр-міністра Свириденко
22 жовтня 2025, 19:44
У Запоріжжі показали відео перших хвилин після нічного удару по житловому будинку
22 жовтня 2025, 19:14
У Києві підлітки жорстоко побили дівчину на території кінного клубу
22 жовтня 2025, 19:01
В Одесі 21-річний чоловік підпалив BMW "своїх боржників": загрожує до 10 років ув’язнення
22 жовтня 2025, 18:47
Зеленський обговорив спільне виробництво дронів із відомою компанією
22 жовтня 2025, 18:35
На Рівненщині депортували 35-річного громадянина Туреччини, який три роки жив в Україні нелегально
22 жовтня 2025, 18:30
Швеція продасть Україні до 150 винищувачів Gripen E, — ЗМІ
22 жовтня 2025, 18:23
У Рівному немовля отримало смертельні опіки в операційній: суд обрав запобіжний захід медсестрі
22 жовтня 2025, 18:19
Цієї зими уникнути повного блекауту вдасться, але вона буде важкою, - експерт
22 жовтня 2025, 18:16
На Київщині двоє пенсіонерів зіткнулись на дорозі, поліція розслідує аварію
22 жовтня 2025, 18:15
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
