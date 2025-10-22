Фото: ілюстративне

Про це повідомляє "Укренерго", передає RegioNews.

Як повідомляють в енергетичних структурах, такі заходи є вимушеними через зростання навантаження на енергосистему та необхідність збалансувати її роботу.

Для побутових споживачів будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ). В окремих областях можуть діяти до трьох черг відключень одночасно. Підприємства та великі промислові об'єкти працюватимуть за графіками обмеження потужності, які погоджені з операторами систем розподілу.

У разі покращення ситуації або змін у роботі енергосистеми графіки можуть бути скориговані, про що повідомлять додатково. Енергетики закликають громадян раціонально використовувати електроенергію, особливо у вечірні години пікового навантаження, та за можливості обмежити використання потужних електроприладів.

Раніше повідомлялося, в Києві запровадили погодинні стабілізаційні відключення електроенергії, які можуть тривати до п'яти годин. Наразі енергетики уточнюють графіки та попереджають, що у разі зростання навантаження тривалість відключень можуть збільшити.