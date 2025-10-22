13:40  22 октября
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
22 октября 2025, 17:04

В Украине растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19: за неделю заболело почти 75 тысяч детей

22 октября 2025, 17:04
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В течение последней недели острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19 в Украине заболели более 126 тысяч человек, среди которых более 74,8 тысячи — дети

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины, передает RegioNews.

За этот период в больницы попали более 1,3 тысяч взрослых и более 1,6 тысяч детей. Все госпитализированные получили необходимую медицинскую помощь.

  • Эпидемический порог превышен только в Житомирской области, отмечают в Минздраве.
  • В других регионах показатели остаются на предэпидемическом уровне.
  • В Запорожской области зафиксирован вирус гриппа типа B — у него легкое течение и низкий потенциал распространения.

С начала эпидемического сезона, то есть с 29 сентября по 19 октября, респираторными инфекциями уже переболели более 387 тысяч украинцев — это на 11,4% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

Минздрав призывает украинцев вакцинироваться от гриппа и COVID-19, а также соблюдать базовые профилактические меры — мытье рук, проветривание помещений и самоизоляцию при первых симптомах болезни.

Напомним, в Украине с 29 сентября официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.

