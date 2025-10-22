В Україні зростає захворюваність на ГРВІ, грип і COVID-19: за тиждень занедужали майже 75 тисяч дітей

Протягом останнього тижня на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та COVID-19 в Україні захворіли понад 126 тисяч людей, серед яких понад 74,8 тисячі — діти

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України, передає RegioNews.

За цей період до лікарень потрапили понад 1,3 тисячі дорослих і понад 1,6 тисячі дітей. Усі госпіталізовані отримали необхідну медичну допомогу.

Епідемічний поріг перевищено лише в Житомирській області, зазначають у МОЗ.

В інших регіонах показники залишаються на передепідемічному рівні.

У Запорізькій області зафіксовано вірус грипу типу B — він має легкий перебіг і низький потенціал поширення.

З початку епідемічного сезону, тобто з 29 вересня по 19 жовтня, на респіраторні інфекції вже перехворіли понад 387 тисяч українців — це на 11,4% більше, ніж торік за аналогічний період.

МОЗ закликає українців вакцинуватися від грипу та COVID-19, а також дотримуватись базових профілактичних заходів — миття рук, провітрювання приміщень та самоізоляції при перших симптомах хвороби.

Нагадаємо, в Україні з 29 вересня офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції, який триватиме до 17 травня 2026 року.