В Україні зростає захворюваність на ГРВІ, грип і COVID-19: за тиждень занедужали майже 75 тисяч дітей
Протягом останнього тижня на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та COVID-19 в Україні захворіли понад 126 тисяч людей, серед яких понад 74,8 тисячі — діти
Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України, передає RegioNews.
За цей період до лікарень потрапили понад 1,3 тисячі дорослих і понад 1,6 тисячі дітей. Усі госпіталізовані отримали необхідну медичну допомогу.
- Епідемічний поріг перевищено лише в Житомирській області, зазначають у МОЗ.
- В інших регіонах показники залишаються на передепідемічному рівні.
- У Запорізькій області зафіксовано вірус грипу типу B — він має легкий перебіг і низький потенціал поширення.
З початку епідемічного сезону, тобто з 29 вересня по 19 жовтня, на респіраторні інфекції вже перехворіли понад 387 тисяч українців — це на 11,4% більше, ніж торік за аналогічний період.
МОЗ закликає українців вакцинуватися від грипу та COVID-19, а також дотримуватись базових профілактичних заходів — миття рук, провітрювання приміщень та самоізоляції при перших симптомах хвороби.
Нагадаємо, в Україні з 29 вересня офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції, який триватиме до 17 травня 2026 року.