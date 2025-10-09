Сезон гриппа и COVID-19 стартовал: в Украине уже более 120 тысяч больных

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине начался новый эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. В течение первой недели эпидсезона – с 29 сентября по 5 октября – ОРВИ, включая COVID-19, заболели 129 753 человека, среди них 76 342 – дети

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Отмечается, что уровень заболеваемости остается стабильным и на 21,9% ниже эпидемического порога. По сравнению с предыдущей неделей количество новых случаев снизилось на 3,3%.

COVID-19 заболели 5 038 человек, из них 10 человек умерли из-за осложнений – все они не были вакцинированы.

Случаи гриппа пока не зафиксированы, но медики ожидают роста уровня заболеваемости зимой.

Напомним, в Украине с 29 сентября официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.