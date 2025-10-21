11:45  21 жовтня
Хотіли відносити СРСР: у Києві викрили неокомуністичну організацію
08:22  21 жовтня
Подвійне вбивство пенсіонерів на Закарпатті: до справи причетні неповнолітні
08:29  21 жовтня
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту
21 жовтня 2025, 14:51

Воєнний стан і мобілізацію продовжили до лютого 2026 року

21 жовтня 2025, 14:51
Ілюстративне фото: Генштаб
Верховна Рада ухвалила рішення щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Ці заходи набудуть чинності з 5 листопада 2025 року і діятимуть протягом 90 діб

Про це інформує RegioNews.

За законопроєкти проголосувала більшість депутатів.

Лише один парламентар, Олексій Гончаренко від "Європейської Солідарності", виступив проти, зазначивши, що не підтримуватиме мобілізацію без визначених термінів служби.

Як відомо, це вже 17-те продовження дії цього правового режиму з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Тепер відповідні документи мають підписати глава Верховної Ради Руслан Стефанчук і президент Володимир Зеленський.

Довідка

Воєнний стан в Україні діє з 24 лютого 2022 року – з початку повномасштабного вторгнення Росії. Його запроваджують указом президента та затверджує Верховна Рада.

Під час воєнного стану обмежуються деякі права громадян, зокрема пересування, свобода зібрань і діяльність політичних партій.

При цьому не можна припинити повноваження Верховної Ради, уряду, судів чи омбудсмена, вносити зміни до Конституції чи проводити вибори.

Загальна мобілізація також триває з лютого 2022 року. Вона передбачає призов військовозобов'язаних, резервістів і добровольців до Збройних сил та інших військових формувань для оборони держави.

Кожне продовження воєнного стану та мобілізації ухвалюють на 90 діб.

Читайте також: По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту

