21 жовтня 2025, 13:19

ДБР прийшло з обшуками до ексглави "Укренерго"

21 жовтня 2025, 13:19
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького

Як передає RegioNews, про це повідомили джерела видання "Українська правда" у правоохоронних органах.

Зазначається, що слідчі дії проводять за фактом зловживання службовим становищем та заволодіння коштами державної компанії.

Йдеться про завищення обсягів рубки лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей.

"Обшуки також проходять в "Укренерго", в приміщеннях підрядної організації та інших, як вважають в ДБР, залучених до схеми підприємств", – йдеться у повідомленні.

За даними журналістів видання, правоохоронці відкрили не одне кримінальне провадження через можливі зловживання Кудрицького під час його перебування на посаді очільника "Укренерго".

Нагадаємо, від початку 2025 року ДБР направило до суду майже 6 тисяч обвинувальних актів щодо правоохоронців та чиновників.

