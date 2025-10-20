СБУ проводить обшуки у родичів детектива НАБУ
Служба безпеки України підтвердила проведення обшуків у родичів посадовця Національного антикорупційного бюро
Про це повідомила пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді", передає RegioNews.
"СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводить обшуки у рамках одного із раніше відкритих кримінальних проваджень щодо незаконного збагачення та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Слідчо-оперативні заходи проходять у низки осіб, в тому числі – родичів посадовця НАБУ", – йдеться у повідомленні.
У відомстві зауважили, що всі заходи відбуваються із суворим дотриманням законодавства України.
За даними джерел УП, слідчі дії проводилися у родичів детектива Михайла Романюка.
Раніше у НАБУ заявили про проведення обшуків СБУ у колишніх співробітників, що розслідували злочини в органах влади і підприємствах. У Бюро підкреслили, що такі дії можуть свідчити про посилення тиску на незалежність антикорупційних інституцій.