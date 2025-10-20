11:28  20 жовтня
У центрі Полтави водій побив кур'єра доставки
10:55  20 жовтня
У Дніпрі судили пару, яка намагалась підірвати військового
08:24  20 жовтня
На Одещині п'яний водій наїхав на пенсіонерку: жінка загинула
20 жовтня 2025, 11:45

Воєнний стан і мобілізацію в Україні планують продовжити ще на 90 діб

20 жовтня 2025, 11:45
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження воєнного стану в Україні та загальної мобілізації

Про це інформує RegioNews.

Проєкти зареєстровані під №14128 та №14129.

Документи вже направлені на розгляд профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Згідно з текстами указів, пропонується продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію на 90 діб, починаючи з 5 листопада 2025 року, 05:30.

Довідка

Воєнний стан в Україні діє з 24 лютого 2022 року – з початку повномасштабного вторгнення Росії. Його запроваджують указом президента та затверджує Верховна Рада.

Під час воєнного стану обмежуються деякі права громадян, зокрема пересування, свобода зібрань і діяльність політичних партій.

Загальна мобілізація також триває з лютого 2022 року. Вона передбачає призов військовозобов'язаних, резервістів і добровольців до Збройних сил та інших військових формувань для оборони держави.

Кожне продовження воєнного стану та мобілізації ухвалюють на 90 діб.

По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту

