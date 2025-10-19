Фото: ілюстративне

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

На заході країни опадів не прогнозують, а в решті областей пройдуть помірні дощі. Вночі у деяких районах можливий мокрий сніг. На півдні та сході очікується невеликий дощ. У північних регіонах вночі та вранці місцями утворюватиметься туман, що може знизити видимість на дорогах.

Вітер у більшості областей північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 1° до 6° тепла. На заході країни в повітрі місцями можливі слабкі заморозки 0-4°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 4-9° тепла.

Найближчої доби українців очікує хмарна погода з дощами

У Київській області та столиці 20 жовтня теж очікується хмарна погода з дощем, який уночі місцями переходитиме у мокрий сніг. Вночі та вранці по області утворюватиметься туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області становитиме 1-6° тепла, вдень підніметься до 4-9°. У Києві вночі 2-4° тепла, вдень до 7-9°.

