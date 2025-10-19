15:37  19 жовтня
Хмарно, дощ та мокрий сніг: якою буде погода 20 жовтня
У Парижі з Лувра злочинці викрали 9 коштовностей часів Наполеона
На Одещині троє людей отруїлися чадним газом, загинув чоловік 1970 року народження
Хмарно, дощ та мокрий сніг: якою буде погода 20 жовтня

Фото: ілюстративне
20 жовтня в більшості регіонів України очікується хмарна погода

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

На заході країни опадів не прогнозують, а в решті областей пройдуть помірні дощі. Вночі у деяких районах можливий мокрий сніг. На півдні та сході очікується невеликий дощ. У північних регіонах вночі та вранці місцями утворюватиметься туман, що може знизити видимість на дорогах.

Вітер у більшості областей північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 1° до 6° тепла. На заході країни в повітрі місцями можливі слабкі заморозки 0-4°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 4-9° тепла.

Найближчої доби українців очікує хмарна погода з дощами

У Київській області та столиці 20 жовтня теж очікується хмарна погода з дощем, який уночі місцями переходитиме у мокрий сніг. Вночі та вранці по області утворюватиметься туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області становитиме 1-6° тепла, вдень підніметься до 4-9°. У Києві вночі 2-4° тепла, вдень до 7-9°.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні зростуть ціни на бензин. Експерти попереджають, що подорожчання може суттєво вплинути на вартість перевезень і ціни на товари першої необхідності.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
