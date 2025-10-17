11:54  17 жовтня
Помер українсько-американський письменник Юрій Тарнавський
СБУ зірвала теракт у Дніпрі: жінка намагалася підірвати авто поліцейського
Не помітив на дорозі: на Одещині водій вантажівки збив двох військових
Помер українсько-американський письменник Юрій Тарнавський

Фото: з відкритих джерел
У віці 91 року помер український і американський письменник, поет і перекладач Юрій Тарнавський – один із засновників легендарної Нью-Йоркської групи українських авангардних митців

Про його смерть повідомила дружина Карина, передає RegioNews.

На сторінці письменника у Facebook з'явився допис, в якому зазначено: "Це повідомлення від дружини Юрія Карини… Його вже немає з нами… 14 жовтня 2025 року…"

Прощальні слова та спогади про митця опублікували українські літератори.

Головна редакторка "Видавництва Старого Лева" Мар'яна Савка зазначила, що наприкінці жовтня побачить світ новий том вибраної поезії Юрія Тарнавського, над яким він працював до останніх днів.

"Великий жаль, що він не побачить цю книжку, але він усе знав і погоджував. Ми дуже чекали його звернення до нас з екрану, але життєвий час Поета дійшов до останньої поділки швидше", – написала Савка.

Що відомо про Юрія Тарнавського

Юрій Тарнавський народився 3 лютого 1934 року в місті Турка Львівської області.

Після Другої світової війни жив у таборі для переміщених осіб у Німеччині, а з 1952 року – у США. Він здобув освіту інженера та мовознавця, працював у компанії IBM кібернетиком, а згодом викладав українську літературу в Колумбійському університеті.

Автор понад десяти поетичних збірок і романів, Тарнавський писав українською та англійською мовами. Його вважають одним із найсміливіших експериментаторів української поезії ХХ століття.

У 2008 році Юрія Тарнавського нагородили орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Нагадаємо, нещодавно пішов з життя чернігівський ресторатор, власник вареничної "Балувана Галя", Ігор Сухомлин. Чоловік лікувався у Німеччині.

